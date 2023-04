‘Crepúsculo’: la saga tendrá su propia serie y estos son los detalles

Aunque no sea del gusto de todos, es innegable que la saga Crepúsculo se ha consagrado como una de las más exitosas de los últimos tiempos, tanto en el mundo literario como en el audiovisual. De hecho, las novelas de Stephenie Meyer han recaudado casi 3.350 millones de dólares en todo el mundo con sus cinco adaptaciones.

La última película de la saga fue lanzada hace ya 11 años, concretamente, en el 2012. El cierre de una historia que dejó a todos los fans con las emociones a flor de piel, pues supuso a su vez el final de una era. Sin embargo, nadie se llegó a imaginar que la icónica saga vampírica regresaría con un nuevo formato.

#Twilight #TheTwilightSaga 💥BOMBAZO💥 Se CONFIRMA que está en proceso una adaptación en formato serie de #Crepúsculo😱😱 ¿Qué os parece esta nueva moda de reiniciar sagas famosas? pic.twitter.com/USpTn6JAKg — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerie) April 19, 2023

Podría decirse que la era de los remakes y los reboots ha llegado más fuerte que nunca al plano cinematográfico. Tanto es así que, hace tan solo unos días, se confirmó que la mundialmente conocida saga de J.K. Rowling, Harry Potter, regresaría en formato serie y con un nuevo elenco. Un nuevo punto de vista de la historia donde se podrá abordar mejor en los detalles que no tuvieron cabida en las películas originales.

Estos mismo pasos serán ejecutados por la obra de Stephenie Meyer. The Hollywood Reporter ha confirmado que el equipo de Lionsgate Television se encuentra trabajando en una nueva versión de la historia de Bella, Edward y compañía. Asimismo, la propia Meyer será la encargada de supervisarla. Eso sí, aún no tiene una plataforma o network asociada.

Además, sería una vuelta destinada a la pequeña pantalla, pero con un resultado muy profesional. Entre los guionistas que trabajarían en el proyecto se encuentra Sinead Daly, conocido por formar parte de producciones como The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, The Get Down, entre otras. Por lo tanto, es oficial, Crepúsculo regresa con unos vampiros adaptados a los nuevos tiempos.