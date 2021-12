En el mundo de la interpretación no es de recibo menospreciar a nadie y mucho menos a jóvenes actores que todavía no han podido demostrar su auténtica valía , estando encasillados por culpa de franquicias exitosas, en las que los personajes que interpretan no dan más de sí. En España tenemos por ejemplo el caso de Mario Casas con A tres metros sobre el cielo o diversas ficciones televisivas. El gallego tardaría en quitarse la etiqueta de ser únicamente “una cara bonita” gracias a cintas españolas como Las brujas de Zugarramurdi, Contratiempo o El fotógrafo de Mauthausen. A nivel internacional y con un reconocimiento más meritorio, lo mismo le pasó a Robert Pattinson. Pertenecer a Harry Potter y a Crepúsculo, puede ser un bache demasiado grande para que la industria te tome en serio. Sin embargo, el nuevo Batman escogió varias producciones que cambiaron la percepción que el público y la crítica tenían de él:

1-‘Maps to the Stars’

El primer paso para comenzar a ser tomado en serio como actor es apostar por proyectos arriesgados, de la mano de directores de autor consagrados. Robert Pattinson ya rodó Cosmópolis a las órdenes de David Cronenberg, antes de terminar Crepúsculo. Sin embargo, una vez terminó su periplo vampírico volvió a contar con el célebre director de terror para Maps to the Stars. ¿El resultado? Una sátira contundente a Hollywood que ahonda en la fama y en el reconocimiento endiosado.

Disponible: Alquiler Apple TV

2-‘Good Time’

Del mismo modo que apostar por un director de culto consagrado es una buena forma de lavar la imagen de un producto plano, apostar por la nueva ola de directores de corte similar, supone otro buen encauzamiento de carrera. Antes de la consagración de Diamantes en bruto, los hermanos Safdie nos mostraron al Pattinson más visceral y criminal en Good Time. Una joya más de la productora independiente A24.

Disponible: Netflix

3-‘El faro’

Robert Pattinson continuó apostando por talentosos nuevos cineastas como Robert Eggers. El director ya aterró al mundo con La bruja en 2015, pero El faro es sin duda, el broche de un arranque espectacular en el séptimo arte. Aquí Pattinson consiguió algo todavía más meritorio. Enfrentarse de igual a igual y no salir mal parado, en frente del mismísimo Willem Dafoe.

Disponible: Amazon Prime Video