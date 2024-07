Lady Gaga homenajeó a los cabarés de París en su actuación en la apertura de los Juegos Olímpicos

Lady Gaga encabezó la larga lista de actuaciones musicales que se vieron durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La presencia de la artista estadounidense era una de las pocas cosas que se habían desvelado de lo que sucedería en la apertura de la cita olímpica. Quedaba saber qué cantaría. Finalmente, apareció a orillas del Sena, nada más comenzar a desfilar los barcos con las primeras delegaciones, interpretando el tema Mon truc en plumes, en lo que fue un homenaje a los cabarés parisinos.

…Gaga oh la la!

Excuse us as we pick our jaws off of the floor 🤯 @ladygaga just blew us away with a dazzling French cabaret performance at the #Paris2024 #OpeningCeremony! pic.twitter.com/oXBtU8wit3

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024