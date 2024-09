OKDIARIO, entre los distinguidos por el COE por su cobertura en los Juegos Olímpicos de París

OKDIARIO recibió una placa conmemorativa por parte del Comité Olímpico Español tras su gran cobertura de los últimos Juegos Olímpicos de París donde este medio estuvo presente en la 18 medallas cosechadas por la delegación española. El acto tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico y reunió a muchas de las caras visibles de la profesión.

De hecho, más de 250 periodistas y fotógrafos de 50 medios de comunicación se desplazaron hasta la capital francesa para contar con todo lujo de detalles las hazañas y éxitos de los deportistas nacionales en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un riguroso trabajo que permitió que los resultados españoles llegaran a todos los rincones de nuestro país.

Por ello, el Comité Olímpico Español ha querido reconocer mediante un acto de homenaje ese gran esfuerzo, dedicación y profesionalidad demostrado por todos los periodistas, fotógrafos y medios de comunicación españoles durante los Juegos de París 2024.

Durante su intervención, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha querido poner en valor el trabajo realizado por todos ellos: “Gracias por la pasión con la que transmitís y contáis el mayor acontecimiento deportivo del mundo. Y como dijo Pierre de Coubertin: si no hubiera medios y si no hubiera periodistas, en los estadios no habría espectadores. Los éxitos tienen un legado porque hay gente que los cuenta y los cuenta bien”.

“Desde Tokio 2020 se ha creado una complicidad porque todos queremos lo mejor para el deporte español y eso se transmite a la sociedad. Porque sois conscientes de que si algo suma y no resta es el deporte español. Y para que eso transcienda estáis vosotros. Gracias por lo que hacéis. Os deseo lo mejor en el periodismo y en la vida”, ha concluido.

Como reconocimiento, la entidad olímpica ha querido entregar un diploma conmemorativo a cada uno de los acreditados, así como una placa a cada medio de comunicación.