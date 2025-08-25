Dónde ver ‘Yo soy la Juani’: la película en la que descubrimos a Verónica Echegui

De forma completamente inesperada, la actriz Verónica Echegui falleció la noche del pasado domingo 24 de agosto a los 42 años. Tras varios días ingresada en el hospital 12 de octubre, la madrileña nos ha dejado por culpa de un cáncer y sus restos ya se encuentran en el Tanatorio de la Paz. La noticia fue confirmada por Union de actores a través de X y desde entonces, no han sido pocos los compañeros de profesión y profesionales del mundo del celuloide que han manifestado su pésame a través de diferentes redes sociales. Incluyendo incluso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Con una carrera repleta de proyectos fantásticos, posiblemente la mayoría de los cinéfilos la vayan a recordar siempre como esa fuerza interpretativa que todo fan del cine español debe ver en algún momento en Yo soy la Juani: su gran debut cinematográficos de la mano de Bigas Luna.

La cinta le supuso una nominación a la mejor actriz revelación y desde ahí, Echegui no paró de trabajar tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Sin embargo y a pesar de recibir otras tres nominaciones en la fiesta del cine español por su talento actoral, el único «cabezón» lo obtuvo por su debut en la dirección del cortometraje Tótem Loba. Recientemente la habíamos podido disfrutar en la fantástica serie de Apple TV, A muerte, una comedia creada por Natalia Durán, Oriol Capel y Dani de la orden. Como homenaje, hoy no está de más recordar el argumento del largometraje que marcó el inicio de una carrera fantástica dentro de nuestro cine. Pero ¿dónde podemos ver Yo soy la Juani?

¿Dónde ver ‘Yo soy la Juani’?

La sinopsis oficial de Yo soy la Juani es la siguiente: «Juani es una adolescente del extrarradio que tiene problemas en casa, aparte de mantener una tóxica relación con un novio celoso y problemático. No obstante, un día decide dejarlo todo para intentar convertirse en una actriz de éxito.

Actualmente para poder ver Yo soy la Juani-más allá del mercado físico-debemos tener una suscripción a la plataforma de Filmin. La marca de vídeo bajo demanda española es la única que la tiene en su catálogo. Este drama adolescente supuso la penúltima película de Bigas Luna, antes de su retiro tras Didi Hollywood en 2010. La cinta fue un éxito comercial en un año donde España vivió dos fenómenos taquilleros a la altura de Alatriste y Volver. Eso sí, la cinta de Echegui no se quedó tampoco atrás, llegando a recaudar más de 2 millones de euros.

En el reparto también encontramos a Laya Martí (Los amantes pasajeros), Gorka Lasaosa (Fuga de cerebros), Mercedes Hoyos (Cuéntame cómo pasó) y el por aquel entonces líder musical de El canto del loco, Dani Martín, quien no con excesiva habilidad dio vida al novio de la protagonista.

Echegui: sus películas en el streaming

Entre la amplia filmografía de Verónica Echegui, el streaming nos puede brindar algunos de sus mejores trabajos: