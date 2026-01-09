La película de Winona Ryder en Netflix que tienes que ver si echas de menos ‘Stranger Things’

Fue un icono del cine de los 90 y su reciente periplo sobrenatural por Hawkins le ha devuelto cierto estatus de estrella. Winona Ryder, como todos los implicados, ha terminado su andadura por Stranger Things tras la emisión del episodio final el pasado 1 de enero. Pero al parecer, los suscriptores españoles todavía tienen ganas de seguir viendo historias relacionadas con los intérpretes de la serie creada por los hermanos Duffer. Porque desde la pasada semana, un thriller cargado de intriga y protagonizado por la actriz fetiche de Tim Burton, está dominando las lista viral de tendencias dentro de la «gran N roja». Nos referimos a Desaparecido a medianoche, un efectista ejercicio de puro entretenimiento ideal, ante la falta de ese capítulo secreto del serial nacido de las teorías del fenómeno conocido como el comformity gate.

No, aquí no hay demogorgons ni un malvado Vecna que manipule el mundo interior de los personajes. Sin embargo, Desaparecido a medianoche nos vuelve a poner en la piel de una Winona Ryder que como ya le sucedió a su personaje de Joyce en Stranger Things, se enfrenta a otra inusual desaparición. Dirigida por Eli Horowitz, cocreador de la genial Homecoming, esta turbia historia se estrenó en los cines estadounidenses en 2022 y aunque no recibió una gran atención en las salas, el streaming le ha dado una nueva oportunidad para ser vista por millones de espectadores en todo el mundo. El público norteamericano no respondió a la llamada al patio de butacas, pero ese no fue el único hándicap de la producción. En su momento, Desaparecido a medianoche se dio de bruces con un asedio negativo por parte de la crítica especializada cuyos análisis, sólo celebraron el constante desempeño de imponer su carisma por parte de la dos veces nominada al premio de la Academia.

Más de Winona Ryder tras el final de ‘Stranger Things’

La sinopsis oficial de Desaparecido a medianoche es la siguiente: «Al llegar a una cabaña remota en los bosques de secuoyas, Kath y su novio encuentran a una pareja joven que ya está instalada allí. Al parecer, el alquiler se ha reservado dos veces por error, así que deciden resignarse y compartir el lugar con los extraños. A la mañana siguiente, su novio desaparece con la joven, lo que obliga a Kath a entrar en una espiral extraña para intentar descubrir qué es lo que realmente ha sucedido. La verdad detrás del suceso, será más terrible que todo lo que haya podido imaginar».

Aparte del indiscutible protagonismo de la actriz de Bitelchús Bitelchús, el filme reúne a otras caras conocidas de la industria, como Dermot Mulroney (La boda de mi mejor amigo), John Gallagher Jr. (The Newsroom), Owen Teague (Task), Brianne Tju (Los feos) y Alain Uy (The Morning Show), entre otros.

Sin ser un proyecto destacado en el inmenso catálogo de la major californiana, Desaparecido a medianoche es una opción fantástica para aquellos que busquen un argumento con una premisa intrigante, sin dar demasiada relevancia a sus un tanto inverosímiles giros de guion.

Directa al top 10 de Netflix

No sabemos cuál será la duración de su viralidad dentro de Netflix, pero de momento el filme de Winona Ryder está aprovechando el tirón de la despedida de Stranger Things para colocarse en el segundo puesto de los largometrajes más vistos en España. Por delante de otras opciones destacadas, como Puñales por la espalda: De entre los muertos. Esta es actualmente, la lista completa del top 10: