7 miniseries de Netflix que tienes que tener fichadas para cuando no sabes qué ver

La cantidad enorme de servicios de streaming que tenemos a nuestro alcance no ha dejado de crecer y con ello, también cada vez existen más novedades y producciones virales todas las semanas. Es decir, estar «al día» se ha vuelto una quimera para cualquiera. Sobre todo si tenemos en cuenta que opciones como Prime Video ofrecen acceso a más de 4.000 títulos del mundo del entretenimiento. La prescripción por tanto se ha vuelto algo tan rutinariamente necesario, que antes de encender cualquier plataforma terminamos, casi siempre, buscando las mejores recomendaciones. Hoy traemos una lista con las siete miniseries de Netflix que todo fanático de la pequeña pantalla debe ver alguna vez en la vida:

7 Miniseries de Netflix que tienes que ver

1-‘Godless’

El género del western no se ha prodigado mucho en el formato televisivo. Al menos, no en nuestros tiempos. Godless es la mejor ficción de dicha tipología desde que HBO nos regaló Deadwood en 2004. La trama nos pone en la piel de Roy, un hombre que huye de su antigua banda liderada por el despiadado bandido, Frank Griffin. Roy encuentra refugio en el rancho de La Belle, Nuevo México. Una lugar habitado mayormente por mujeres tras el derrumbamiento de una mina en la que trabajaban los hombres del lugar.

Reparto: Jack O’Connell, Michelle Dockery, Jeff Daniels, Sam Waterston, Scoot McNairy, Luke Robertson, Merrit Wever, Tanto Cardinal y Thomas Brodie-Sangster

Nº de episodios: 7 (60 min.)

2-‘Así nos ven’

Es una de esas miniseries que cualquier suscriptor de Netflix debería ver. Narra el drama judicial basado en hechos reales de cinco adolescentes de Harlem que se vieron atrapados en una pesadilla, cuando se les acusó injustamente en 1989 de un ataque brutal en Central Park

Reparto: Jharrel Jerome, Aunjanue Ellis-Taylor, Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Marquis Rodriguez, Chris Chalk, Jovan Adepo, justin Cunningham y Freddy Miyares

Nº de episodios: 4 (70 min.)

3-‘La asistenta’

Mucho antes de volverse tremendamente popular por títulos como La sustancia o Pobres criaturas, Margaret Qualley protagonizó este drama sobre la maternidad que indaga en los días de una madre soltera que lucha contra la indigencia y la burocracia, mientras encadena trabajos domésticos para llegar a fin de mes.

Reparto: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Billy Burke, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Théodore Pellerin y Tracy Vilar, entre otros

Nº de episodios: 10 (50 min)

5-‘El tiempo que te doy’

Creada por Nadia de Santiago, Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián, El tiempo que te doy narra la superación de una ruptura por parte de una joven que intenta cambiar varios aspectos de su pasado. Porque cada día puede ser mejor para Lina, si ese día piensa un minuto menos en Nico.

Reparto: Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes, Cala Zavaleta, Nico Romero, Carla Linares, Moussa Echarif, Prince Ezeayim, David Castillo y Julián Villagrán

Nº de episodios: 10 (13 min)

6-‘Ripley’

El trabajo de Patricia Highsmith se ha llevado numerosas veces al celuloide, pero quizás nunca con la precisión de Steven Zaillian. Ripley es un ejercicio absoluto de cine negro en el que seguimos al protagonista a través de una red de mentiras y estafas casi laberínticas, manteniendo un pulso repleto de suspense en clave de thriller psicológico. Una de las mejores miniseries que jamás ha creado Netflix para ver una y otra vez, año tras año.

Reparto: Andrew Scott, Johnny Flynn, Dakota Fanning, Maurizio Lombardi, Kenneth Lonergan, Margherita Buy y John Malkovich

Nº de episodios: 8 (60 min.)

7-‘Gambito de dama’

Fue uno de los primeros fenómenos virales de la marca fundada por Red Hastings y Marc Randolph. Tanto que a día de hoy, todavía ocupa el sexto lugar entre las series (de habla inglesa) más vistas en la historia de la plataforma, acumulando más de 100 millones de visualizaciones.