La serie de Netflix que dejará sin habla: la escalofriante recreación del ‘carnicero de Plainfield’

Desde prácticamente su nacimiento con la publicación de Making a Murderer, la «gran N roja» ha vivido un idilio constante por los true crime. En España por ejemplo, hemos tenido representados en el género, historias tan espeluznantes como El caso Alcàsser o ¿Dónde está Marta? Sin embargo, la evolución y tendencia de este tipo de historias ha evolucionado hacia la representación ficcional de las mismas, alcanzando su cenit artístico televisivo con la serie antológica Monstruos, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Ahora este dúo le vuelve a brindar a la pequeña pantalla otra serie para Netflix tremendamente escalofriante: La historia de Ed Gein.

Ha pasado poco más de un año desde que Murphy y Brennan trajeron de vuelta a la actualidad el famoso parricidio de Lyle y Erik Menéndez. Una actualización que incluso invitó a la fiscalía a revisar el asesinato de los hermanos, rodeando de polémica a una serie que terminó siendo acusada de blanquear a los protagonistas. Independientemente de ello, Netflix consiguió unos datos de audiencia increíbles, consagrando una propiedad intelectual que anteriormente con Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer había alcanzado el cuarto puesto en el Top 10 de seriales (de habla inglesa) más visto de la plataforma. Pero con el caso de Ed Gein, la marca dirigida por Ted Sarandos se remonta a unos crímenes cometidos en los años 50, así que la gran mayoría de los implicados han fallecido, suponiendo con esto que la ficción no trascenderá en controversias ni juicios actuales. No obstante, esto no quiere decir que los sucesos narrados vayan a ser menos impactantes.

Monstruo: La historia de Ed Gein es con diferencia, la serie de Netflix más escalofriante de su abanico de contenidos. Tanto que los actos terribles de su protagonista han terminado sirviendo de inspiración para algunos de los villanos más icónicos del celuloide, como Norman Bates en Psicosis, el Leatherface de La matanza de Texas o el Buffalo Bill de El silencio de los corderos.

Otro monstruo de la antología de Netflix

La sinopsis oficial de la miniserie es la siguiente: «En los campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en una granja en ruinas, ocultando una ‘casa de los horrores’ tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los perversos crímenes de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, dejando un legado macabro que encendería una obsesión cultural por los criminales psicológicamente desviados».

La estrella de esta serie de Netflix es la actuación escalofriante de Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), quien se entrega a la entrega más oscura de Monstruo bajo un perfil interpretativo desconocido para sus fans. Tras él, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Lesley Manville, Tom Hollander, Vicky Krieps, Joey Pollari, Olivia Williams y Emma Halleen completan el resto del elenco.

¿Cuántos episodios tiene?

Monstruo: La historia de Ed Gein llegó al servicio de streaming el pasado 3 de octubre. Tiene 8 episodios de aproximadamente 55 minutos de duración, cada uno. Esta semana es la segunda serie más vista de Netflix en todo el mundo, acumulando más de 12 millones de reproducciones y sólo por detrás de la miniserie Incontrolables.