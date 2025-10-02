5 musicales de Netflix con los que no podrás parar de cantar: ¿los has visto todos?
Cinco historias repletas de ritmo y con auténticos temazos
El mundo del streaming se ha convertido en un contenedor de contenidos variados en el que podemos encontrar ficciones de todas las tipologías. Thrillers, comedias, westerns, historias basadas en hechos reales…la idea estratégica de las diferentes marcas de vídeo bajo demanda no es otra que la de apostar por un aluvión de tramas diferentes que puedan localizar cualquiera de las prioridades de entretenimiento de los suscriptores. Por eso, hoy queremos afrontar uno de esos nichos temáticos con la selección de 5 musicales de Netflix que no te puedes perder si lo tuyo es cantar en la ducha y darlo todo en los conciertos:
5 musicales de Netflix
1-‘La llamada’
Aunque comenzaron con la irrisoria Paquita Salas, el gran salto de los Javis a la pantalla grande llegó con La llamada. Adaptación homónima de su propia obra de teatro que trasladó su éxito al patio de butacas, recaudando más de dos millones y medio de euros en la taquilla. La trama gira en torno a dos adolescentes que pasan el verano en un campamento de verano cristiano, lugar en el que Dios se le aparecerá en varias ocasiones a una de ellas.
- Reparto: Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo, Secun De La Rosa, Richard Collins-Moore, María Isabel Díaz y Víctor Elías
- Te gustará si…eres fan de los Javis y de los títulos originales y luminosos
2-‘Tick,tick…Boom!’
De la alegría y luminosidad de García y Catillo, pasamos al triste título de Lin-Manuel Miranda que logró la segunda nominación al Oscar para Andrew Garfield. Basado en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, la trama sigue la juventud del compositor en su intento de ser un gran aspirante de Broadway. Uno de esos musicales modernos imprescindibles que además es una producción original de Netflix.
- Reparto: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesus, Vanessa Hufgens, Joshua Henry y Bradley Whiteford
- Te gustará si…disfrutas de los grandes dramas y las historias basadas en hechos reales.
3-‘La novia cadáver’
El género no sólo vive de las cintas de carne y hueso y de hecho, la mayoría de los mejores musicales de los 90 fueron creados por Disney. La novia cadáver representa esa secuela espiritual que nunca tuvimos de Pesadilla antes de Navidad, concentrando grandes números musicales y una animación stop-motion completamente innovadora.
- Reparto: (voces en versión original), Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Albert Finney, Christopher Lee, Tracey Ullman, Paul Whitehouse y Joanna Lumley
- Te gustará si…podrías quedarte a vivir en el imaginario de Tim Burton
4-‘Chicago’
En su momento fue odiada por muchos sólo porque venció en los Oscar a filmes como El pianista, El señor de los anillos: Las dos torres, Las horas y Gangs of New York. En cambio, el tiempo le ha devuelto cierto cariño por parte de un público que ha sabido valorar a posteriori, la dificultar de adaptar este clásico de Broadway.
- Reparto: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah, John C. Reilly
- Te gustará si…los grandes musicales clásicos con estrellas consagradas
5-‘El otro lado de la cama’
Antes de su llegada a la cartelera en 2002, los musicales no eran que digamos un género muy a tener en cuenta en nuestra historia cinematográfica, pero ahora es una cinta indispensable de Netflix y una referencia para cualquier futura producción nacional. La trama es un conjunto líos amorosos, infidelidades y entre medias muchas, muchas canciones.
- Reparto: Paz Vega, Ernesto Alterio, Natalia Verbeke, Guillermo Toledo, María Esteve, Alberto Sa Juan, Ramón Barea y Nathalie Poza
- Te gustará si…amas los grandes temazos radio fórmula de la música en español