5 películas de terror de HBO Max que todo fan debe ver: sustos, gore y puro horror psicológico

Las plataformas de streaming permiten a los espectadores acceder a cientos de contenidos de diferentes géneros, desde cualquiera de sus pantallas, a cualquier hora y desde donde lo precisen. Por eso, a veces encontrar qué ver resulta una quimera para los suscriptores, los cuales pueden tirarse varios minutos buscando ese título perfecto que satisfaga las imperiosas necesidades de una noche de «manta y peli». Así que para facilitar dicho maratón palomitero, hemos recopilado una lista de cinco películas de terror de HBO Max que todo fan debería haber visto ya:

5 películas de terror en HBO Max

‘Destino Final: lazos de sangre’

Hollywood vive en un reboot constante, pero a veces este sale tan bien como la nueva colección de muertes tremendamente creativas y sangrientas de esta nueva entrega aclamada por la crítica y apoyada por los fans. Perseguida por la muerte, la joven Stefanie debe romper el ciclo mortal que persigue a su familia.

Reparto: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger y Tony Todd

Te encantará si…disfrutas del género slasher con especial apreciación por los regueros de sangre y la comedia negra.

‘La trampa’

O lo amas o lo odias. M. Night Shyamalan vuelve a brindarnos un espectáculo inverosímil donde la tensión representa el vehículo conductor en una trama, que se concentra dentro del concierto de una cantante pop. Los protagonistas son un padre y una hija y aunque todo debería representar un simple encuentro musical festivo, hay algo que no parecen encajar del todo…

Reparto: Josh Harnett, Ariel Joy Donoghue, Saleka, Alison Pill, Hayley Mills, entre otros

Te encantará si…te apasionan está pegado a la pantalla sin pestañear y los giros de guion disfrutones

‘Los pecadores’

Es una de las mejores películas del 2025 y seguramente, vaya a tener una buena presencia en la próxima alfombra roja. La historia se centra en la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su hogar, tras llevar una vida criminal en Chicago. Su deseo es el de montar un local de fiesta para los suyos, pero su llegada despierta un mal ancestral.

Reparto: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Jayme Lawson y Jack O’Connell

Te encantará si..crees que el cine de vampiros y la buena música hacen un match insuperable

‘El resplandor’

Es un clásico entre los clásicos y a pesar de que a Stephen King no le convence demasiado la adaptación de su libro, la mirada de Stanley Kubrick es lo suficientemente genial como para quedarse grabada en la retina de toda una legión de fans del terror que generación tras generación, siguen teniéndola como un referente. Porque ¿puede haber alguien mejor que Jack Nicholson para hacer de loco?

Reparto: Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson y Philip Stone

Te encantará si…crees que el género del horror no está reñido con las grandes actuaciones

‘Un lugar tranquilo’ (1 y 2)

Las dos primeras entregas de Un lugar tranquilo llegaron hace nada a la plataforma y con ello, se produce una oportunidad fantástica para un maratón de terror en HBO Max. En 2027 llegará la tercera parte, pero hasta entonces, deberemos conformarnos con contemplar la supervivencia de la familia Abbot. Eso sí, tendremos que hacerlo en el más absoluto silencio.