Es una de las mejores películas de terror del siglo XXI: acaba de regresar a Netflix y va a arrasar

Aunque últimamente hemos hablado más de todo ese contenido que la «gran N roja» retira de su catálogo, hoy no podemos dejar pasar por alto el estreno en el terminal de uno de los títulos más destacados de la década. Filme que acaba de regresar a la plataforma y que promete arrasar en el Top 10 de visualizaciones de la marca. Nos referimos cómo no a Déjame salir: una de las mejores películas de terror del siglo XXI que ha vuelto a Netflix hace escasas horas.

Estrenada en 2017, Déjame salir fue la ópera prima como director de Jordan Peele. Creador que años atrás había destacado por sus dotes cómicas en el guion y en el campo interpretativo a través de series de sketches como Key & Peele. Dando así un salto al vacío a un género antagónico por todo lo alto, creando una pieza terrorífica que por otra parte, no renunciaba al humor ni a la parte más satírica de denunciar el racismo latente en Estados Unidos. ¿El resultado? un éxito incontestable de taquilla, cuyo presupuesto de 4, 5 millones de dólares se tradujo en un box office internacional de 255 millones en la cartelera mundial. Pero por si sus resultado financieros no fuesen motivo suficiente para demostrar su relevancia en el celuloide de la última década, Déjame salir se llevó el Oscar al mejor original para el propio Peele y estuvo, nominada a otras tres categorías incluyendo la de mejor película. Sin embargo, su singularidad trasciende los clichés propios del género utilizando la comedia en momentos insospechados, funcionando como una contrarreloj hacia la locura de su tercer acto. No obstante…¿de qué trata realmente el debut de Peele en la dirección? ¿Por qué hay que reivindicarla como una de las mejores películas de terror en su regreso a Netflix?

‘Déjame salir’: sinopsis y reparto

La trama central de Déjame salir nos sitúa en la piel de un joven afroamericano que por primera vez, acude a visitar a la familia de su novia blanca. Es el momento de conocer a los suegros y Chris, debe pasar por ese primer encuentro en un fin de semana en el campo con los acaudalados padres de su pareja. Al conocerse, todo parecen buenas intenciones y palabras. Pero conforme pasan las horas, la tensión aumenta hasta que Chris termina descubriendo un secreto siniestro y mortalmente claustrofóbico.

En el rol protagonista encontramos a Daniel Kaluuya, quien obtenía su primer papel protagonista y una merecidísima nominación a las estatuillas doradas al dar vida a Chris. Tras él, encontramos todo un casting repleto de intérpretes que a las mil maravillas, configuran un enclave de personajes tan oscuros como carismáticos. Ahí están Allison Williams (Girls), Catherine Keener (Hacia rutas salvajes), Bradley Whitford (La cabaña en el bosque), Betty Gabriel (Upgrade) y Caleb Landry Jones (Dogman), entre otros.

Mejores películas terror: Netflix

Producida por el sello Blumhouse, Déjame salir es un ejercicio de mezcla de géneros tan arriesgado como brillante. Un ejemplo de como las películas de terror han evolucionado en los últimos diez años, siendo a día de hoy la única tipología del séptimo arte que puede presumir de una gran variedad de registros, incluso en los servicios de streaming dominados por el algoritmo como Netflix.

Déjame salir está disponible en el abanico de contenidos de Netflix desde el pasado 19 de septiembre. Con un gran número de títulos alojados en la marca, el terminal de transmisión ofrece una buena cantidad de historias de terror igualmente sugerentes de la talla de The Black Phone, Múltiple, The Babadook o Última noche en el Soho.