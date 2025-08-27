Netflix tiene un nuevo rey: esta película se ha convertido en la más vista de su historia

Tras casi un lustro de reinado en Netflix como la película más vista de la historia de la compañía, Alerta roja acaba de ser relegada al segundo puesto. Un hito que hasta ahora, no habían conseguido superar-ni siquiera acercarse-ninguna de las superproducciones posteriores de la marca. A pesar de contar con reclamos comerciales a la altura de la presencia de Millie Bobby Brown o repartos estelares al nivel de No mires arriba, reuniendo a estrellas de la impronta de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence O Meryl Streep. Sin embargo, la cinta que ha logrado superar a todos sus rivales no tiene a nombres estelares en su reparto, pero sí que ha logrado conquistar a la audiencia gracias a su original punto de partida y a una banda sonora que se encuentra también, entre lo más escuchado de la lista Billboard. Nos referimos cómo no a Las guerreras k-Pop, la película más popular de la vida del terminal que acumula 236 millones de visualizaciones.

Las guerreras del k-pop llegaron a la plataforma californiana el pasado 20 de junio y tras dos meses liderando y manteniéndose dentro del top 10 de Netflix, era de esperar que terminase convirtiéndose en la película más vista de la historia del servicio de streaming. De hecho, a día de hoy ocupa el primer lugar de la lista esta semana, acumulando otras 25 millones de visualizaciones. 10 semanas en total que tienen pinta de seguir creciendo, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de la principal candidata y favorita de la major a llevarse el Oscar a mejor largometraje de animación.

¿De qué trata ‘Las guerreras k-pop’?

La sinopsis oficial de Las guerreras k-pop nos pone en la piel de tres estrellas del pop coreano, Rumi, Mira y Zoey. Juntas, forman parte de la banda HUNTR/X, pero por la noche mantienen una identidad secreta como cazadoras de demonios. Con el objetivo de proteger a la humanidad de las fuerzas oscuras y sobrenaturales que acechan para robar el alma de sus fans, estas iconos de la música deben afrontar la que hasta la fecha es su misión más peligrosa: vencer a los Saja Boys. una boyband rival formada por cinco demonios disfrazados, los cuales esconden una misteriosa motivación oculta.

Con menos de una hora y media de duración, el filme norteamericano está dirigido por la debutante Maggie Kang y por Chris Appelhans, quien hasta entonces sólo había dirigido El dragón de los deseos, otra historia de animación de Netflix ambientado en un contexto asiático. No obstante, tras los números y las fantásticas críticas recibidas por Las guerreras del K-pop, a este dúo de realizadores no les van a faltar las ofertas. Para empezar y sin todavía una confirmación oficial de la empresa dirigida por Ted Sarandos, en varios medios apuntan a que el estudio ya estaría desarrollando otras dos entregas que confirmarían una trilogía de su nueva propiedad intelectual animada.

Netflix: la película más vista de la historia

Con el reciente triunfo de Netflix y el cambio de liderazgo en la película más vista de su historia, la lista viral de la marca se encuentra actualmente así: