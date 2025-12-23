‘Vengadores: Doomsday’ muestra en su primer adelanto el esperado regreso de este superhéroe

Marvel Studios acaba de lanzar de forma oficial el primer adelanto de Vengadores: Doomsday, donde aparece el esperado regreso de uno de sus superhéroes insignia: El Capitán América. La sorpresa, no lo es tanto para aquellos que hayan seguido de cerca la rumorología de la casa de las ideas. En diciembre del 2024, ya se informó del regreso y aunque en el video de presentación del casting oficial no aparecía el nombre de su actor, Chris Evans, el breve teaser ya lleva desde hace algunos días filtrado en mala calidad en internet. Ahora, desde sus redes sociales, el sello lo publica ya en alta calidad, para alivio de todos esos escépticos que creían que se trataba de un montaje hecho con IA.

Sin embargo, en realidad dichas grabaciones venían del público de las proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza, la cual mostraban el breve material promocional en exclusiva. Todo ello forma parte de una estrategia conjunta de Disney en la que como ya contamos, la franquicia lanzaría cuatro adelantos diferentes, uno por cada semana de los Na’vi en los cines. Aparte de esta publicación oficial de la compañía, desde las salas ya se ha compartido otro tráiler que marca la vuelta de Thor. Así que no sería extraño que la major decida dentro de poco, subir también este a sus perfiles de X, YouTube e Instagram.

‘Vengadores: Doomsday’ y el regreso más esperado

El breve teaser nos muestra la llegada en moto del primer vengador a su hogar. Recordemos que en su despedida en Vengadores: Endgame, el Capi cerró su círculo de redención regresando a su línea temporal para vivir una vida tranquila junto a Peggy Carter (Hayley Atwell). Sin embargo, ahora descubrimos que ha tenido un hijo pero que como rezan los títulos de crédito inmediatamente siguientes, Vengadadores: Doomsday representará su regreso a la acción.

Eso sí, no hay que dejar pasar el hecho de que en la frase reflejada en verdad lo que se lee es el nombre del personaje: Steve Rogers. Entre otras cosas porque el líder de Los Vengadores está aparentemente retirado y porque su puesto actualmente lo ocupa Sam (Anthony Mackie).

Aparentemente, nos quedan dos adelantos más. Uno que nos presentará a Robert Downey Jr. como el Doctor Doom y otro que servirá como tráiler general de la cinta. Este trío de personajes es el mayor reclamo de una producción que representa la mayor agrupación de actores y superhéroes del séptimo arte. Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Paul Rudd, Sebastian Stan, Letitia Wright, Wyatt Russell, Pedro Pascal, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu y Florence Pugh son sólo, algunos de los intérpretes agenciados a la lista.

No obstante, aparte de devolvernos algunos roles del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), Doomsday recuperará a varios roles de la etapa X-Men de Fox, desde Kelsey Grammer (Bestia), pasando por Patrick Stewart (Charles Xavier) y Alan Cumming (Rondador), hasta Ian McKellen (Magneto).

¿Cuándo se estrena?

Vengadores Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que su secuela, Vengadores: Secret Wars, hará lo propio el 17 de diciembre de 2027.