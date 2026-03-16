Jessie Buckley, premio a mejor actriz en los Oscar 2026

Era uno de los premios cantados de la noche, así que más allá de la emoción de escuchar su nombre tras la apertura del sobre, a nadie le ha sorprendido lo más mínimo la decisión: Jessie Buckley es la mejor actriz principal en los Oscar 2026. La estrella internacional subió a recoger la estatuilla dorada, mientras el Dolby Theatre de Los Ángeles aplaudía de forma unánime. Tras ello, la ganadora comenzó los correspondientes agradecimientos a familiares, equipo y los compañeros de reparto de Hamnet, la película con la que Jessie Buckley ha bordado un rol increíble, repleto de matices y ciertamente inolvidable.

La intérprete tampoco quiso dejar pasar la ocasión de elogiar al resto de nominadas, aludiendo al ya clásico panegírico conjunto al que todos los actores suelen recurrir por pura cortesía.

Jessie Buckley es la mejor actriz en los Oscar 2026

Tal y como apuntábamos, la candidatura a la mejor actriz principal en los Oscar 2026 era una de las pocas secciones que no admitía demasiadas dudas. Aunque, no obstante, no se trataba de una mera cuestión de nivel. La lista de actrices nominadas reventaba cualquier talentómetro: Jessie Buckley en Hamnet, Rose Byrne en Si pudiera, te daría una patada, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve en Valor sentimental y por último, Emma Stone por su carismático desempeño en Bugonia.

Jessie Buckley entra así en la historia de la alfombra roja recogiendo el testigo de Mikey Madison, la cual se coronó en la edición pasada con Anora (2025). Hacía muchos años que un Óscar protagónico no era tan sorprendentemente consensuado, pues con independencia de las polémicas siempre recurrentes en la competencia, nadie puede discutir el trabajo de la irlandesa.

La resiliencia ante el duelo y su capacidad para emocionar al público y a los académicos ha sido clave para su victoria interpretativa. Jessie Buckley es el alma de Hanmet. El anclaje emocional de una trama con un arco de personaje diseñado para perdurar en la memoria colectiva. Porque Anges sus secuencias forman ya parte del impacto cultural y global de la profesión, además de ser un futuro manual referencial para todas las academias de interpretación. Al igual que sucedió con figuras otrora del celuloide, Jessie Buckley será ese faro que ilumine a las estrellas del futuro.

Salvo Stone, quien ya poseía dos Oscar en su vitrina, el resto de nominadas o nunca habían recibido la gloria de los premios como Buckley o Kate Hudson o ni siquiera habían tenido nunca una opción de competir por la gloria de la candidatura, como era el caso de la australiana Rose Byrne o la intérprete noruega, Renate Reinsve.

Personajes incomprendidos que desafían al sistema

Jessie Buckleyes la mejor actriz principal para los Oscar 2026, dentro de un enclave propicio para el lucimiento de las nominadas. Todas ellas representan personajes sufridores que manejan la incomprensión personal, reflejando su agotamiento frente a un sistema que de una forma u otra, las termina apartando.

La profunda carga dramática está ahí. Vulnerabilidad, intensidad, situaciones al límite. Buckley ha reinado a lo largo de toda la temporada de premios, pero en realidad, con el nivel demostrado por las candidatas, todas ellas podrían haber ganado en una edición en la que no participase la esencia viva de Hamnet.