Marvel lanzará 4 tráilers diferentes de ‘Vengadores: Doomsday’ en los pases de ‘Avatar: Fuego y ceniza’

Queda menos de una semana para el regreso a los cines de la última epopeya de James Cameron en Pandora. Pero ahora, hemos podido saber que la expectación de la mastodóntica producción del director canadiense se retroalimentará con los deseos de los fans del género de superhéroes. Los espectadores podrán ver hasta cuatro adelantos promocionales diferentes en los pases de Avatar: Fuego y ceniza para promocionar Vengadores: Doomsday. No es la primera ocasión donde, desde la casa del ratón utilizan la experiencia en cines para mostrar un primer acercamiento a otra gran superpotencia audiovisual. Sin embargo, si que supone una novedad en la exhibición, la publicación de tantas variedades de tráilers. Dividida su proyección además en diferentes ventanas del periplo de la tercera entrega de Jack Sully y compañía en el box office.

Un runrún recorre Hollywood en los últimos meses: el nuevo trabajo de Cameron no va a acercarse a los números de taquilla de las anteriores entregas. Avatar y Avatar: El sentido del agua forman parte del podio de los largometrajes con más recaudación en la historia del séptimo arte. No obstante, el propio Cameron ha sembrado la suda asegurando que esta cinta se vivirá como una especie de cierre de trilogía y que en realidad, puede verse como un final. Si consigue volver a superar la barrera de los 1.000 millones de dólares, nadie podrá tachar a la entrega de fracaso. Pero aún así, el filme quedará muy lejos de los más de 5.000 millones que han acumulado en conjunto las dos cintas anteriores. Por el momento, todo esto son simples especulaciones y hasta el próximo fin de semana del 19 de diciembre no sabremos cómo de cerca está la película de no alcanzar las altas expectativas de venta de tickets.

Eso sí, desde Disney son conscientes de que parte de ese hipotético éxito posiblemente, vaya de la mano de que buena parte del público repita su experiencia viéndola al menos, dos veces. Algo que sería un premio para los acólitos de Marvel, pues se encontrarán con versiones diferentes del adelanto promocional de Vengadores: Doomsday, gracias a la proyección internacional de Avatar: Fuego y ceniza.

4 adelantos de ‘Vengadores: Doomsday’ en ‘Avatar 3’

Según se ha podido saber, cada semana desde el estreno tendrá un nuevo material promocional de la cinta que supone el regreso villanesco de Robert Downey Junior al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Aparte de servir como un aliciente para la repetición en salas, el plan estratégico mantendrá a Doomsday en la conversación durante este final de 2026 y el comienzo del 2026. Prácticamente un año antes del lanzamiento del título con el que Kevin Feige y su equipo se juegan el futuro de su cosmos de superhéroes.

La noticia, lanzada primero por THR, marca también la primera ocasión en la que un primer tráiler sale a una distancia tan generosa del estreno de su película. El secretismo sigue siendo por otra parte, la mayor arma de la casa de las ideas. Pero dichos cuatro adelantos de seguro, nos dan varias pistas de hacia dónde se dirige este enfrentamiento que recuperará a varios personajes y actores de la saga de X-Men en Fox, como el Magneto de Ian McKellen o el Charles Xavier de Patrick Stewart.

El futuro de ambas franquicias

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que Avatar: Fuego y ceniza aterrizará en las salas de todo el mundo el próximo viernes. Las expectativas en torno a ambas no podrían ser mayores e igualmente comparten preocupación. Unos abultados presupuesto de 200 millones de dólares en una época en la que la gente cada vez acude menos al patio de butacas.