Se titula igual que una de las sagas más vistas pero no tiene nada que ver: la peor película de Prime Video

La internacionalidad del séptimo arte nos ha llevado a traducciones de títulos en nuestro país, un tanto cuestionables. Del Jungla de cristal, cuyo nombre original responde a Die Hard a la Corazones de acero de la bélica, Fury. Estas, al menos, respondían a unos estándares de calidad elevados dentro de la industria. Pero hoy, no queremos ni mucho menos realizar una recomendación. Más bien, una advertencia sobre una cinta cuyo título en español puede llevar a una gran equivocación por parte de la audiencia. Nos referimos a Resacón en las Vegas, ellas también: la peor película de Prime Video.

La desinformación puede llevarnos a pensar que esta producción de 2013, tiene algo que ver con la trilogía de Resacón en Las Vegas que dirigió Todd Phillips. Sin embargo y aunque el dolor de cabeza de su visionado pueda hacer honor a su nombre, en realidad el título original del proyecto es el de Best Night Ever. Algo que de manera literal se traduciría algo así como «La mejor noche de mi vida». Y es que literalidad no suele ser una gran aliada en la conversión lingüística, pero de ahí a intentar relacionarla con la legendaria saga cómica mediante dicha trampa, hay un trecho bien amplio. Porque por complicado que parezca, a pesar de ser una plataforma con más de 25.000 largometrajes en su catálogo, esta es la peor película del abanico de contenidos de Prime Video.

La peor película de Prime Video

Imitando descaradamente la fórmula de las películas protagonizadas por Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianachis, Resacón en las Vegas, ellas también nos pone en la piel de Claire, quien está a punto de casarse. Por supuesto, aquí es donde entra la organización de una despedida de soltera por parte de su amiga Zoe, junto a Janet y Leslie, la hermana de la prometida.

Al igual que el filme que imita, el aparente e inocente viaje va transformándose en una noche salvaje donde nada está bajo control. Las cuatro amigas despiertan sin recordar nada de lo sucedido y para reconstruir su fiesta, deberán rehacer su recorrido enfrentándose a situaciones hilarantes y percances que por el contrario, terminarán recordando el resto de sus vidas.

Resacón en las Vegas, ellas también formó parte de la efímera tendencia de Hollywood, donde las grandes licencias comerciales optaron por feminizar sus franquicias con ejemplos tan desastrosos como Cazafantasmas u Ocean’s 8.

Viendo el currículum cinematográfico de sus directores, Jason Friedberg y Aaron Seltzer, no nos extraña que Resacón en las Vegas, ellas también ostente el dudoso honor de ser la peor película de Prime Video. Friedberg y Aaron Seltzer son los responsables de otras parodias fílmicas como Casi 300, Disaster Movie Híncame el diente o Los muertos del hambre.

¿Un placer culpable?

Sin entrar en la valoración crítica, quizás Best Night Ever pueda disfrutarse como uno de esos placeres culpables para ver con amigos. Un sindiós de hora y media de duración en el que la experiencia de su visionado, pasa por la risa irónica consciente de su delirio.