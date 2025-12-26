7 thrillers criminales perfectos que están Prime Video: casos por resolver, tensión y grandes dosis de acción

En un mercado del streaming en el que nos faltan dedos en las manos para contar el número de plataformas disponibles, es más que nunca necesaria la figura de la prescripción televisiva o cinematográfica. La llamada «paradoja de la elección» explica cómo teniendo un contenido casi inabarcable, los usuarios y suscriptores pasan más tiempo que nunca navegando por los catálogos de los principales servicios de streaming. De hecho, según fuentes como Nielsen o UserTesting, los espectadores pasan una media que va desde los 10 a los 18 minutos antes de escoger su película o serie e incluso, se llega a hablar de 110 horas al año por persona. Por eso y para allanar dicha problemática, hemos preparado una sección de siete thrillers criminales de Prime Video que no te puedes perder:

7 thrillers criminales de Prime Video

1-‘Ladrón’

La ópera prima de Michael Mann partía de la novela Las confesiones de un ladrón de casas de Frank Hohimer. Un neo-noir que nos pone en la piel de un ladrón de joyas retirado que tras años en la cárcel, simplemente quiere ser una persona familiar y llevar una vida tranquila. Sin embargo para llegar a ese punto, primero deberá inmiscuirse en la peligrosa operación de un importante mafioso.

2-‘El crack’

Hace más de 40 años que José luis Garci firmó la historia de cine negro más lograda de nuestro país. Y por supuesto, El crack no podía faltar en nuestra lista de thrillers criminales de Prime Video. Protagonizada por Alfredo Landa, la trama se centra en Areta, un ex policía que trabaja como detective. Un día, el investigador recibe el encargo de encontrar a la hija de un empresario de Ponferrada, la cual huyó embarazada de casa. Desde que acepta el caso, Areta no deja de recibir presiones para abandonarlo.

3-‘Ronin’

Con un guion de David Mamet y dirigida por el hombre detrás de El mensajero del miedo, John Frakenheimer, Ronin hace alusión a los samuráis mercenarios que se quedaron sin nadie a quien servir en el Japón feudal. Pero la historia, nos traslada en cambio a la Europa reciente, donde los ex agentes en operaciones secretas apuestan sus servicios al mejor postor.

4-‘Los hombres que no amaban a las mujeres’

Muchos creen que la trilogía telefilme sueca representa la mejor versión de las novelas de Stieg Larsson, pero en realidad fue el cineasta David Fincher el que llevó el material al siguiente nivel, valiéndose de la adaptación al libreto de Steven Zaillian (La lista de Schindler). La trama sigue al periodista Mikael Blomkvist y a la hacker Lisbeth Salander, formando una extraña pareja que deberá esclarecer la muerte de la sobrina de un gran patriarca sueco.

5-‘Tarde para la ira’

Fue la mejor película de los Goya de 2016 y un debut portentoso como director del actor Raúl Arévalo. La sinopsis parte de un atracador que tras ocho años sale de la cárcel, con ganas de emprender una nueva vida con su novia y su hijo. No obstante, en su camino se encontrará con una situación inesperada y con un extraño desconocido llamado José.

6-‘The order’

Basado en hechos reales ocurridos en los 80 en Estados Unidos, The Order narra la investigación tras varios robos de vehículos blindados y atracos a bancos. Al frente de la misma se encuentra un recién llegado detective del FBI que tiene la teoría de que estos no son robos comunes, sino una operación que financia a un grupo terrorista supremacista.

7-‘Hit Man’

Estrenada el pasado 2023, Hit Man es una de esas pequeñas joyas escondidas que no puede faltar si preparas una lista de thrillers criminales en Prime Video. Divertida y con un camaleónico Glen Powell, el relato se centra en un asesino profesional de mentira que trabaja realizando encerronas para la policía. Un día rompe el protocolo para salvar a una mujer de la que se enamora.