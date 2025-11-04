7 joyas fílmicas escondidas en Prime Video que ningún cinéfilo debería perderse

Nos faltan dedos en las manos para contar la cantidad ingente de servicios de streaming que hay en la actualidad. Y estos a su vez, estrenan y adhieren semanalmente decenas de nuevas series, películas, realities y documentales. Pero, ante tal avasallamiento de novedades y prescripciones del algoritmo, los cinéfilos de bien pueden estar perdiéndose algunos títulos fundamentales de los últimos años. Por eso, hoy queremos aprovechar para reivindicar 7 joyas fílmicas escondidas en el catálogo de Prime Video:

7 joyas fílmicas de Prime Video

1-‘Todos queremos algo’

Secuela espiritual de Movida del 76, quizás Todos queremos algo no sea el título más llamativo de Richard Linklater. Sin embargo es una joya en clave coming of age, que encapsula un espíritu soñador e idealista a través de la música y el amor a la cultura de los 80. La trama sigue a Jake, un joven jugador de béisbol que va a comenzar una nueva vida en la Universidad en Texas.

Reparto: Blake Jenner, Juston Street, Ryan Guzman, Tyler Hoechlin, Wyatt Russell, Glen Powell y J. Quinton Johnson, entre otros

Dónde está disponible: Prime Video, Filmin y Movistar Plus

2-‘Suspiria’

Puede que los remakes de los grandes clásicos del terror no suelan funcionar demasiado bien, pero con el relanzamiento de Suspiria, Luca Guadagnino se coronó reinterpretando el trabajo original de Dario Argento. La historia sigue a una joven estadounidense que aterriza en Berlín para estudiar en una de las escuelas más prestigiosas de danza en Europa. Pero el mismo día de su llegada, ocurre un terrible asesinato.

Reparto: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Sylvie Testud, Angela Winkler.

Dónde está disponible: Prime Video y Filmin

3-‘Hasta los huesos’

Seguimos bajo la mirada de Guadagnino, aunque en esta ocasión adaptando la novela de Camille DeAngelis. Una joven que vive al margen de la sociedad y un vagabundo comienzan un idilio amoroso en el que recorrerán Estados Unidos para buscar al padre de ella. Su trayecto les trae a la memoria un pasado aterrador.

Reparto: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Jessica Harper y David Gordon Green.

Dónde está disponible: Prime Video (prueba gratuita para la MGM) y Filmin

4-‘Mud’

Cuando se habla del renacer artístico de Matthew McConaughey siempre se cita-como es habitual-a Dallas Buyers Club y True Detective. No obstante, Mud es una de esas joyas de Prime Video que no deberías pasar por alto. Bajo la increíble dirección de Jeff Nichols, este drama de aventuras en pleno entorno rural retrata el encuentro de dos jóvenes con un fugitivo que asesinó a un hombre para proteger a su amada.

Reparto: Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland, Reese Witherspoon, Sam Shepard, Ray McKinnon, Paul Sparks y Sarah Paulson

Dónde está disponible: Prime Video y Movistar Plus

5-‘One cut of the dead’

Como una sátira metaficcional, la grabación de una película sobre zombis es interrumpida por un verdadero apocalipsis zombi. Una de esas joyas ocultas de Prime Video que no todo el mundo conoce, pero que una vez vista se convertirá en una recomendación reiterada para tus allegados.

Reparto: Takayuki Jamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama, Kazuaki Nagaya.

Dónde está disponible: Sólo en Prime Video

6-‘The Report’

Basada en hechos reales, la historia sigue a Daniel Jones, el principal investigador de las radicales e inefectivas torturas organizadas por el programa de la CIA tras el 11-S. El filme estuvo producido por Steven Soderbergh y dirigido por uno de sus guionistas de cabecera, Scott Z. Burns.

Reparto: Adam Driver, Annette bening, Jon Hamm, Ted Levine y Maura Tierney, entre otros.

Dónde está disponible: Sólo en Prime Video

7-‘Slow west’

Es uno de los westerns más desconocidos de la última década y como tal, mantiene un estatus de «joyas ocultas» imperdibles de Prime Video. El relato de producción británica sigue a un joven aristócrata que llega a Estados Unidos en pleno siglo XIX, con el objetivo de encontrar a su amor. Por el camino, un forajido temerario le acompañará en su cometido.