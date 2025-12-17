Preguntan a Ruth ‘empoderá’ quién es Santiago Abascal y la respuesta es de otro mundo
La concursante de uno de los programas de moda se ha vuelto viral tras su respuesta
No puedes empezar 2026 sin ver la mejor serie de Netflix según la crítica 2025
Los fans de 007 están de enhorabuena: estas películas de la saga pueden verse gratis por tiempo limitado
En los últimos días, La Casa de los Gemelos se ha hecho viral. Numerosos medios de comunicación y usuarios de redes sociales no han podido evitar comentar lo que sucede en ese reality, incluyendo sus participantes: desde La Marrash hasta La Falete, pasando por Ruth y José, entre otros. Todos ellos están consiguiendo que todo el mundo hable lo que sucede en esa casa. Ahora bien, son muchos los que quieren saber muchos más detalles sobre una de las concursantes que más está dando de qué hablar. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ruth. Así pues, hacemos un repaso a diversos aspectos personales como es su edad, su altura y la enfermedad que padece.
Por qué es famosa Ruth, de ‘La Casa de los Gemelos’
La participante del polémico reality se hizo conocida por las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok donde, actualmente, más de medio millón de seguidores. Original de Cáceres, gran parte de su fama está relacionada, precisamente, por su historia. Entre otras cuestiones, porque Ruth no solamente siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar del síndrome que padece, ya que nunca ha tenido reparos a la hora de mostrar detalles de su relación sentimental con José, también participante de La Casa de los Gemelos.
En cuanto a su vida personal, Ruth nació en 1999, por lo que tiene 26 años. En cuanto a su altura, ella misma ha confesado en muchas ocasiones que mide, aproximadamente, 1,30 metros. Esto se debe al síndrome de Russell-Silver que padece desde que nació. Se trata de una enfermedad rara que está relacionada, entre otras características, con el retraso del crecimiento.
Esto es lo que dijo Ruth sobre Santiago Abascal
Misha, otro de los concursantes de La Casa de los Gemelos, realiza preguntas con frecuencia a Ruth. En este caso, estaban charlando sobre famosos y sus profesiones. «¿Es el de gafas y pelo larguito? Es actor» respondió Ruth a la pregunta sobre Santiago Abascal, líder de VOX. Este momento ha sido viral en redes sociales, causando burlas y mofas sobre la concursante.
le esta diciendo misha nombres d famosos para q ruth adivine su profesión, y pasa esto jsjsjsjsjs #LaCasaDeLosGemelos2D8 pic.twitter.com/8kZLHIS2WX
— aroa 🪽 (@0tranochesinti) December 15, 2025
Temas:
- Famosos
- Series
- Televisión