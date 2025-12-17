En los últimos días, La Casa de los Gemelos se ha hecho viral. Numerosos medios de comunicación y usuarios de redes sociales no han podido evitar comentar lo que sucede en ese reality, incluyendo sus participantes: desde La Marrash hasta La Falete, pasando por Ruth y José, entre otros. Todos ellos están consiguiendo que todo el mundo hable lo que sucede en esa casa. Ahora bien, son muchos los que quieren saber muchos más detalles sobre una de las concursantes que más está dando de qué hablar. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ruth. Así pues, hacemos un repaso a diversos aspectos personales como es su edad, su altura y la enfermedad que padece.

Por qué es famosa Ruth, de ‘La Casa de los Gemelos’

La participante del polémico reality se hizo conocida por las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok donde, actualmente, más de medio millón de seguidores. Original de Cáceres, gran parte de su fama está relacionada, precisamente, por su historia. Entre otras cuestiones, porque Ruth no solamente siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar del síndrome que padece, ya que nunca ha tenido reparos a la hora de mostrar detalles de su relación sentimental con José, también participante de La Casa de los Gemelos.