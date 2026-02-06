5 películas con finales imposibles que te van a dejar sin palabras: la última es la mejor

El mundo del streaming nos ha traído una cantidad ingente de novedades semanales. Pero no deja de ser cierto que en su mayoría, todos estos títulos parecen cortados por el mismo patrón: películas pensadas para no perder el hilo argumental mientras miras el móvil. El llamado cine algoritmo, ese que es tendencia. El que sube como la espuma en las cuotas de popularidad y a las pocas semanas, cae de lleno en el umbral del olvido. Por eso y para contrarrestar la homogeneidad del séptimo arte actual, hemos preparado una lista de cinco películas con finales imposibles que no te puedes perder. Sí, desenlaces que te dejarán con la boca abierta:

5 películas con finales imposibles

1-‘Predestination’

Casi muy poca gente la conoce y sin embargo, este filme australiano es una joya de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo. Dirigida por los hermanos Spierig y protagonizada por Ethan Hawke, la trama nos pone en la piel de un agente que pertenece a un departamento secreto del gobierno dedicada a los viajes en el tiempo. El objetivo no es otro que detener a un terrorista que coloca bombas por todo el país. En uno de los viajes a los 70, el agente que trabaja de forma encubierta en un bar comienza una conversación con un hombre que cambiará el curso de los acontecimientos.

2-‘El menú’

Especialista en la realización de series y en haber rodado una comedia tan zafia como Ali G anda suelto, Mark Mylod se pasó a la sátira y al puro thriller psicológico con El menú. Un proyecto con uno de esos finales imposibles que jamás esperarías. Los protagonistas son un grupo de comensales que tienen la oportunidad de disfrutar de uno de los restaurantes más exclusivos del mundo. Lo que no se esperan es que ese lugar para el disfrute gastronómico se convierta en una endiablada performance en el que todo el mundo está en peligro.

3-‘Maligno’

Aparentemente podría ser el típico thriller sobrenatural de terror del estilo de James Wan. No obstante, Maligno esconde un giro de guion que tras su visionado, te deja con la boca abierta. La protagonista es Madison, una mujer que pasa las noches aterrorizada por terribles visiones de asesinatos. Estos no son alucinaciones. Están ocurriendo de verdad.

4’Enemy’

No hay nada más desconcertante que un argumento de José Saramago ni quizás nada, más estilísticamente pulido que el minimalismo de un realizador como Denis Villeneuve. Partiendo de la obra El hombre duplicado, el punto de partida nos narra la perspectiva de un profesor de historia que un día descubre que existe un actor que es idéntico a él.

5-‘Oldboy’

Debería aparecer en toda lista que se precie sobre películas con finales imposibles. Oldboy es una obra maestra repleta de intriga y giros de guion alocados. Un melodrama coreano que es ya un título de culto con el que ni siquiera podrás parpadear. Vamos, la típica cinta que terminas poniéndole a un amigo porque quieres ver su reacción.