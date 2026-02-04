‘La matanza de Texas’ tendrá una serie de televisión gracias a A24 y Glen Powell

Tras varios meses por ver quién se hacia con los derechos de explotación de La matanza de Texas, finalmente ha sido A24 quien se ha impuesto a la competencia: el sello independiente llevará a cabo la próxima entrega del clásico de culto de los 70. Sin embargo, la responsable de la actual Marty Supreme no estará sola en su cometido. Pues como se ha anunciado, el actor Glen Powell será productor ejecutivo del proyecto junto a su socio, Dan Cohen y su compañía, Barnstorm. Aunque la primera parada no será una película, sino una serie que dirigirá J.T. Mollner, responsable de Strange Darling y guionista de La larga marcha.

La matanza de Texas se estrenó en 1974 y a día de hoy, todavía sigue siendo un pilar trascendental en el género del slasher, tanto como para que A24 deje de lado su predisposición hacia los guiones originales y trate de poner remedio a toda una serie de continuaciones cuyo desarrollo, ni siquiera se ha acercado lo más mínimo al nivel de la obra primigenia. Según el comunicado emitido por Kim Henkel y Exurbia Films, la elección de A24 tiene que ver sobre todo, con el buen hacer de la compañía para con el cine de género en los últimos años. Henkel y Exurbia Films fueron los que cocreadores del primer largometraje y ahora, prometen que el formato podría ser «realmente reveladora e inesperada». «Hay una historia épica acechando en la trama de fondo de Chainsaw», explicaba Henkel.

Resucitar ‘La matanza de Texas’: un proyecto de A24 y Powell

En el recital de declaraciones, Mollner quiso sumarse al entusiasmo de Henkel. Pero del mismo modo dejó claro que él no está vinculado a la próxima película: «He declarado públicamente que no me interesa rehacer películas perfectas, y La matanza de Texas original es una película perfecta».

Eso sí en cambio, el director no pudo resistirse a explorar del mundo de la cinta. «Lo vi como una nueva forma de adentrarme en él, además de honrar el folclore existente. No puedo imaginar mejores aliados para este enfoque que A24. Es un verdadero honor».

La estrella de Twisters y Top Gun: Maverick no aparecerá como actor. No obstante, no quiso dejar pasar la ocasión de recalcar su implicación y su pleitesía al trabajo de Hooper y su equipo: «La matanza de Texas es una de mis películas favoritas. Definió una generación de películas de terror y, más de medio siglo después de su estreno, sigue siendo una de las películas más emblemáticas de mi estado natal (…) No podría haber soñado con un mejor equipo para una propiedad de ensueño».

A24 y el terror

Más allá de la reciente relación entre el reboot de La matanza de Texas y A24, la compañía posee todo un plan estratégico de desarrollo de contenidos vinculados al terror. Este 2026 pretende lanzar una serie precuela de Viernes 13, titulada Crystal Lake y en 2027 proyectará la secuela de Háblame y el remake de La posesión, el título de culto francés de los 80.

La última versión de La matanza de Texas estuvo producida por Netflix en 2022 y funcionó como una especie de secuela tardía que no convenció a nadie. Se desconoce la fecha de estreno de la nueva serie, pero esta podría no llegar hasta por lo menos, finales de 2027.