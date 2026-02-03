Tráiler de ‘The Drama’: A24 reúne a Zendaya y Robert Pattinson en una severa crisis prematrimonial

Todavía quedan tres meses para su estreno, pero los cinéfilos ya se imaginan viendo la boda cinematográfica de Zendaya y Robert Pattinson. The drama es el nuevo proyecto del prestigioso sello A24, que reunirá a ambas estrellas en lo que se vislumbra como una especie de drama romántico cargado de tensión. Porque por más idílica que parezca esta pareja, la revelación de un secreto inconfesable por parte de ella, puede mandar todo al traste ante la respuesta de su prometido y de sus dos amigos íntimos. Pero, ¿qué es lo que realmente ha hecho en su pasado el personaje de Zendaya para que todo el argumento y conflicto de la cinta nazca de esa premisa? Bueno, pues al parecer dicho leitmotiv va a guardarse a buen recaudo hasta el mismo visionado de la película.

The Drama es el cuarto largometraje como director de Kristoffer Borgli, responsable de la estimable Dream Scenario. El cineasta noruego vuelve a confeccionar un título cuya temática, promete virar hacia varios géneros diferentes, tal y como el propio autor ya estimó en la inclasificable historia protagonizada por Nicolas Cage. Eso sí, aquí Borgli cuenta con el inestimable apoyo mediático de dos de los intérpretes de más tirón en el Hollywood actual mediante una apuesta que parece trastocar cualquier expectativa por parte de los espectadores.

‘The Drama’: un secreto inconfesable puede arruinar una relación

Aparte de Zendaya y Pattinson, The drama cuenta con las actuaciones de Mamoudou Athie, Alana Haim, YaYa Gosselin, Sydney Lemon y Hailey Gates, entre otros. Mientras que en la producción ejecutiva, Borgli vuelve a contar con el apoyo del director de Hereditary, Ari Aster.

The wedding of the year. Zendaya and Robert Pattinson star in THE DRAMA, a new film from Kristoffer Borgli. In theaters April 3. Save the date. pic.twitter.com/ZHUnuWNwGE — A24 (@A24) February 3, 2026

A sus 40 años, Borgli es uno de los cineastas europeos más estimulantes de su generación. Su carrera como director comenzó con Drib, título en el que experimentó con el falso documental y Sick of Myself, una aguda comedia negra que criticaba la obsesión de nuestros tiempos con la imagen. Por el momento sólo podemos disfrutar de la ecléctica premisa de The Drama, pero por la descripción del propio Pattinson en una entrevista, el guion de la cinta va a estar cargado de complejidad simbólica:

«Tuvimos una escena juntos que me estaba volviendo loco (…) Buscaba desesperadamente su significado, escribiendo páginas y páginas de análisis textual. Terminé llamando a Zendaya a la noche antes de rodar la escena. Compartí mis dudas con ella, hablamos durante dos horas y, después de un rato, con mucha calma, me hizo entender que la frase decía exactamente lo que quería decir, que no tenía ningún significado oculto», le revelaba Pattinson a la revista francesa, Premiere.

Zendaya y Pattinson compartirán varios proyectos

Esta no será la única ocasión en la que en 2026, Zendaya y Pattinson compartirán proyecto. Después de estrenar The Drama el 29 de mayo, ambos intérpretes saldrán en La odisea el 17 de julio y en Dune: Mesías, el 18 de diciembre.