¿Qué es el mockumentary?: 5 películas clave para entender un subgénero que encanta al público

El tono, la intencionalidad, la ambientación, el ritmo o el formato, son algunos de los factores clave que terminan esgrimiendo el género de una pieza audiovisual. De hecho suele existir cierta confusión sobre la diferenciación entre la propia clasificación, pues podemos determinar un relato en función a su estilo (drama), su temática (bélico), añadiendo con el tiempo nuevas variedades que terminarían recibiendo la calificación de subgéneros (melodrama). Dentro de esta última categorización, las modas y las tendencias de consumo han ido popularizando ciertos registros y uno de los que siempre parece funcionar y congeniar con el público es el mockumentary. A continuación, explicamos sus características y cinco ejemplos de películas de este juego creativo que pretende fingir una realidad impostada a los espectadores.

En resumidas cuentas, el mockumentary no es otra cosa que un falso documental que pretende desdibujar los límites entre lo que es real y la propia ficción. El término en los años 60 recibía todavía el nombre original, pero en los 90 fue popularizado por Roy Reiner, cuando en su promoción de This is Espinal Tap utilizaba la palabra para describir su obra. A nivel léxico, la formación responde a la acronimia formada por «mock» (imitar) y «documentary» (documental) y aunque se recomienda el uso de “falso documental” porque expresa prácticamente lo mismo, lo cierto es que en el mundo cinéfilo lo utiliza para hablar del subgénero.

Mockumentary: 5 películas clave

1-‘Zelig’

Puede que Woody Allen sea uno de los cineastas más reconocidos del séptimo arte, pero eso no quiere decir que a lo largo de su extensa carrera el neoyorquino no haya virado en más de una ocasión hacia géneros diferentes. Por supuesto, el cuatro veces ganador del premio de la Academia tiene su célebre mockumentary.

Zelig cuenta la historia documental sobre Leonard Zelig, el hombre camaleón que asombró a la sociedad norteamericana en la «era del jazz». Su historia arranca el día que miente al afirmar que ha leído ‘Moby Dick’ sólo para no sentirse excluido. Desde entonces, su necesidad de ser aceptado lo lleva a transformarse físicamente en las personas que le rodean. Uno de los títulos más fascinantes de la obra de Allen, que quizás no son tan conocidos por el gran público.

2-‘Very Important perros’

Podríamos definir a Very Important perros como una especie de Spinal Tap canina, pero lo cierto es que la cinta de Christopher Guest maneja una originalidad y frescura impagables dentro del mockumentary.

La trama de este falso documental nos pone en la piel de los participantes de un concurso de perros. Sus respectivas mascotas tienen la oportunidad de alcanzar la gloria y el reconocimiento que todos creen merecer, hasta el punto de que serían capaces de cualquier cosa con tal de desprestigiar a sus adversarios. Estos perros se han convertido en máquinas mimadas que saben controlarse para satisfacción de sus dueños.

3-‘Marcel, la concha con zapatos’

Es una de las películas mockumentary más recientes con presencia en los Oscar de 2022. Firmada por el sello independiente A24, además de ser un falso documental está realizada mediante la técnica de animación del stop-motion, lo que la convierte automáticamente en una de las cintas más especiales del género.

La sinopsis oficial nos habla de Marcel, una joven pequeña y parlanchina Carola con un solo ojo que puede caminar, hablar y opinar sobre el mundo que la rodea. Marcel vive con su abuela en un Airbnb. El último inquilino del hospedaje resulta ser un director llamado Dean que queda fascinado con su presencia, decidiendo grabarle una película documental.

4-‘El secuestro de Michel Houellebecq’

Inesperadamente, el escritor, ensayista y dramaturgo Michel Houllebecq es secuestrado por un grupo de matones que piden un rescate a cambio de dejarle en libertad. A medida que pasa el tiempo, el escritor se va haciendo amigo de sus secuestradores, llegando a construir una serie de situaciones completamente surrealistas.

5-‘Carmina o revienta’

No podíamos cerrar la lista sin mencionar algún ejemplo del cine patrio. Concretamente, el debut como cineasta del actor Paco León, quien utilizó a su propia madre para reflejar una especie de comedia que deambula constantemente por el drama familiar y en el que aparece también la hermana del realizador, María León.

Carmina es una señora de 58 años que posee una tienda en Sevilla en la que se venden productos ibéricos. Tras sufrir varios robos y no encontrar el apoyo de la aseguradora, se inventa una manera de recuperar el dinero para sacar a su familia adelante. Mientras espera el desenlace del plan, reflexiona desde la cocina de su casa sobre su vida, obra y milagros.