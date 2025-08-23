Nadie entiende por qué pero esta película de 2003 está entre lo más visto de Netflix esta semana

El algoritmo de las plataformas de streaming es tan caprichoso que, ni siquiera los propios servicio de vídeo bajo demanda lo llegan a controlar del todo. Hecho que se demuestra en cómo por ejemplo Estado eléctrico, el título más caro de la historia de la «gran N roja» no ha tenido una gran repercusión ni nivel de visualizaciones, mientras que producciones, a priori menores de la ligereza circunstancial de Mi año en Oxford, acumulan ya varias semanas siendo una película que semana tras semana, se encuentra entre lo más visto de Netflix. Sin embargo, el curioso caso de estos días es sorprendente no por su temática, sino porque se trata de un filme de 2003 no tan conocido. Hablamos de Un sueño para ella, remake de Mamá nos complica la vida y adaptación de la obra creada por William Douglas Home en 1957.

‘Un sueño para ella’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Un sueño para ella es la siguiente: «Daphne es una adolescente que vuela de América a Londres para encontrarse con su padre, un político aristócrata que está prometido con una mujer un tanto desagradable. Así que la joven se propone una misión tan compleja como atrevida; conseguir que sus dos progenitores estén juntos de nuevo».

En el elenco de esta comedia adolescente, encontramos como protagonista absoluta a Amanda Bynes. Actriz que quizás no sonará a los espectadores más jóvenes, pero que fue un rostro bastante conocido de la pequeña pantalla norteamericana, participando en varios shows televisivos de Nickelodeon como The Drew Carey Show o The Amanda Show. Su salto al cine siguió la misma temática, debutando en 2002 junto a Frankie Muniz (Malcolm) en Gordo mentiroso.

Kelly Preston, Anna Chancellor, Tom Harper y Eileen Atkins conforman un casting secundario en el que encontramos no obstante, dos caras conocidas como las del nominado al Oscar, Jonathan Pryce (Los dos papas) y el ganador de la estatuilla dorada, Colin Firth (El discurso del rey), en el papel del padre de la protagonista.

Tras ella, aparte de Un sueño para ella, a Bynes le acompañaron toda una serie de producciones de taxonomía similar; Mi ligue en apuros, Ella es el chico, Una novata en un cuento de hadas. El último largometraje en el que participó como actriz fue en Rumores y mentiras. Pero ¿por qué esta película y no otra de similar índole se ha colado en lo más visto de Netflix esta semana?

Una película que es lo más visto de Netflix

En el momento de la elaboración del presente artículo, la película de Un sueño para ella ocupa el puesto nº9 del top 10 más visto de Netflix en España. La lista completa es la siguiente:

Mi año en Oxford Mamá o papá La noche siempre llega La huella del mal Las guerreras k-pop Furiosa: De la saga Mad Max Elektra El viaje de Rickey Hill Un sueño para ella Happy Gilmore 2

Los motivos tras el éxito del trabajo dirigido por Dennie Gordon pasan por la liviandad del argumento y porque todavía en estas fechas veraniegas, los suscriptores de la marca liderada por Ted Sarandos buscan un entretenimiento sin complicaciones que les recuerde a la inocencia juvenil de muchas de las primeras historias que marcaron las comedias de principios del siglo XXI.