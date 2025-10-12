Adiós a la grasa imposible: el producto viral de Mercadona que deja las ollas como nuevas

¿Tienes ollas que están tan sucias que parecen imposibles de limpiar? ¿Has probado de todo y nada funciona? Pues quizás te interese conocer un truco que ha sido revelado en TikTok y que te va a dejar con la boca abierta. Toma nota porque han puesto a prueba el producto viral de Mercadona para dejar las ollas como nuevas y esto es lo que pasa.

El sorprendente producto de Mercadona que deja las ollas como nuevas

A través de la cuenta de @cocinando_en_casa11 hemos descubierto un método para dejar las ollas como nuevas a partir de un producto de Mercadona que ya es viral.

El vídeo que ha subido esta cuenta, y que ya acumula ya más de 60.000 visualizaciones y miles de me gusta, ponen a prueba el limpiador de cristales de chimenea de Bosque Verde, un producto que se vende en Mercadona por menos de cuatro euros y que está pensado para eliminar la suciedad y el hollín de los cristales de las chimeneas. Sin embargo, según este truco viral, también sirve para dejar las ollas como nuevas.

En el vídeo subido por esta usuaria podemos ver como tiene una olla cuya base está completamente negra. Entonces, pone la olla al fuego y cuando se ha calentado, aplica el spray para limpiar cristales de chimenea de Mercadona. Una vez hecho esto deja que actúe un poco y limpia la olla con una estropajo de acero. Podemos ver con la suciedad ha desaparecido casi por completo. Aplica más producto, vuelve a lavar y entonces se ve como la olla está limpia y parece nueva.

El resultado es impresionante y muchos usuarios han comentado que van a probar este truco en sus propias ollas. Pero, ¿por qué funciona este producto para limpiar las ollas? ¿Qué tiene de especial?

Por qué el limpiador de cristales de chimenea es efectivo para las ollas

El limpiador de cristales de chimenea de Bosque Verde es un producto que contiene una mezcla de agentes tensioactivos, ácidos orgánicos, alcoholes y perfume. Los agentes tensioactivos son sustancias que reducen la tensión superficial del agua y facilitan la eliminación de la grasa y la suciedad. Los ácidos orgánicos son sustancias que reaccionan con los metales y los óxidos y los disuelven. Los alcoholes son sustancias que ayudan a disolver las manchas orgánicas y a evaporar el agua. El perfume es una sustancia que aporta un olor agradable al producto.

Estos ingredientes hacen que el limpiador de cristales de chimenea sea muy efectivo para eliminar la suciedad y el hollín que se acumulan en los cristales de las chimeneas, pero también para limpiar las ollas que están muy quemadas o manchadas. Al aplicar el producto sobre la superficie caliente de la olla, se produce una reacción química que disuelve la capa negra que cubre la base. Luego, al frotar con un estropajo de acero, se arrastra la suciedad y se deja la olla reluciente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este producto no está diseñado específicamente para limpiar las ollas, por lo que puede tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, puede dañar el esmalte o el revestimiento antiadherente de algunas ollas, puede provocar irritación en la piel o los ojos si se usa sin guantes o gafas protectoras, o puede generar vapores tóxicos si se usa en un espacio cerrado o sin ventilación. Por eso, se recomienda usar este truco solo en casos extremos y con precaución, siguiendo las instrucciones del fabricante y leyendo las advertencias del envase.

Así que ya sabes, si tienes alguna olla que parece irrecuperable, puedes probar este truco viral con el limpiador de cristales de chimenea de Mercadona y dejarla como nueva. Eso sí, hazlo con cuidado y bajo tu propia responsabilidad. El producto se vende en todos los Mercadona a un precio de 3,55 euros la botella de 750 ml.