¿Por qué todo el mundo está hablando de los turrones de Mercadona?

Los turrones de Mercadona ya son noticia, todo el mundo habla de ellos y no es de extrañar dadas las últimas novedades de estos supermercados. Joan Roig lo ha vuelto a hacer, faltan unos días para Navidad, más de 3 meses, pero ya estamos haciendo cola para comprar turrones. Con el país en plena ola de calor, no podemos dejar de probar un sabor que nos conquistará al primer bocado, un placer indescriptible que nos costará solo unos euros y hará que empecemos a desear la llegada de la Navidad.

Todo el mundo está hablando de los turrones de Mercadona por este motivo

Mercadona se supera año tras año ante un producto estrella con el que es difícil innovar. Los turrones llegan antes de tiempo a estos supermercados y a todos. Ante este salvaje aumento de los precios en los que nos vemos inmersos, acabamos comprando todo antes de lo que sería habitual para hacernos con un delicioso bocado, al mejor precio posible.

Joan Roig no solo no nos fallará con los turrones a buen precio, sino que, además, nos sorprenderá con nuevos sabores. No hará falta que busquemos el delicioso turrón de Kinder Bueno con el que el año pasado triunfamos en Navidad y quizás aún recordamos el sabor de delicioso chocolate con avellanas.

La locura máxima se desata cuando vas al supermercado y ves la estantería donde debería estar este producto vacía. Justo lo que está pasando con un nuevo sabor de turrón que es una auténtica obra de arte en todos los sentidos. Una famosa tarta convertida en una barrita que podemos ir probando con calma antes de la llegada de las fiestas y de que acabe siendo la auténtica protagonista.

Es el turrón de Cheasecake, sí, la tarta de queso de las de toda la vida, con hasta su mermelada por encima. Cremoso, con una explosión dulce frutal y un aroma que nos hace quererlo más y más. Así es el turrón viral de Mercadona que ya es tendencia en redes sociales cuando aún no hemos ni empezado a pensar en Navidad.

Sin duda alguna será una de las estrellas que ya está arrasando en este supermercado y que parece que nos está dejando unas cifras históricas de sabores y de alegría. Es solo el primero de muchos más turrones que seguro que nos va a presentar Mercadona estos días.