La CNMC libera a Telefónica de las obligaciones de banda ancha

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la desregulación definitiva de los mercados mayoristas de banda ancha fija, tras el proceso iniciado con la consulta pública el pasado diciembre de 2024. Así, el organismo presidido por Cani Fernández ha explicado que esta decisión supone que Telefónica ya no estará obligada a ofrecer los servicios mayoristas NEBA Local y NEBA fibra en condiciones reguladas.

Desde octubre de 2021, la regulación de estos servicios cubría únicamente alrededor del 30% de la población española. De ahora en adelante, estos servicios estarán sujetos al derecho de la competencia y al régimen de resolución de conflictos previsto en la legislación sectorial.

Por ello, la CNMC ha constatado una mejora «significativa» en las condiciones de competencia en los mercados de banda ancha fija, lo que justifica la retirada de las obligaciones regulatorias para los servicios NEBA local y NEBA fibra.

Entre los factores más relevantes destacan, por un lado, el aumento de la cobertura de redes de fibra óptica (FTTH). En concreto, Telefónica ha alcanzado una cobertura próxima al 90% en la zona regulada, muy similar a la cobertura de la zona competitiva, que cubre el 70% de la población.

También se ha referido a la reducción de la cuota de mercado de Telefónica en banda ancha fija, pues en la zona regulada, su cuota minorista ha descendido por debajo del 50%.

Igualmente, Competencia ha destacado la entrada y consolidación de nuevos operadores y modelos de negocio, como la creación de MasOrange, la compra de Vodafone por Zegona, el crecimiento de Digi y el papel de operadores mayoristas como Onivia o Lyntia, que han diversificado la oferta y reforzado la competencia.

Por último, la CNMC ha señalado el desarrollo de acuerdos comerciales entre operadores, que ha impulsado el despliegue de redes de alta capacidad y ampliado las opciones minoristas para los consumidores.

Para garantizar una transición ordenada al nuevo entorno regulatorio, la CNMC ha establecido un periodo transitorio de seis meses, durante el cual se mantendrán las obligaciones actuales sobre los servicios NEBA Local y NEBA fibra

La retirada de obligaciones a Telefónica

Tras la desregulación de los mercados mayoristas de banda ancha fija que la CNMC aprueba ahora y el cierre de las centrales de cobre en mayo de 2025, el acceso a la infraestructura física (canalizaciones, postes, etc.) será el único servicio mayorista que Telefónica deberá seguir prestando en condiciones reguladas por la CNMC para el mercado residencial. La regulación de este mercado es clave para asegurar la competencia y mantener el elevado nivel de disponibilidad de fibra óptica.

En este sentido, la CNMC está revisando las condiciones concretas bajo las que Telefónica deberá dar acceso a su infraestructura física en el próximo periodo regulatorio en dos expedientes paralelos: por un lado, el análisis del mercado de acceso a la infraestructura física y, por otro, la evaluación de una propuesta de compromisos presentada por Telefónica en relación con dicho mercado.