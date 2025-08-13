Sacyr Ingeniería e Infraestructuras continúa ampliando su cartera de negocio con nuevos contratos de edificación residencial en España que suman 245 millones de euros, según ha informado la compañía, que construirá 830 nuevas viviendas en Málaga, Barcelona y Madrid.

En concreto, en el Distrito Zeta de Málaga construirá para Metrovacesa el Residencial Zitizen, con 157 viviendas, y para Aedas Homes el Residencial Zeta Avenue, con 124.

También para Aedas desarrollará en Madrid el Residencial Finley, con 103 viviendas, zonas ajardinadas y piscina. En Marbella (Málaga), por su parte, ejecutará el complejo The Alchemist-Unika, con 60 viviendas, así como las fases 1 y 2 de The Sky Marbella, en Benahavís, con 50 viviendas de alta gama.

Igualmente, también en la localidad marbellí, construirá para Sierra Blanca Estates las Villas Karl Lagerfeld, cinco residencias de lujo de entre 1.045 y 1.385 metros cuadrados.

En Torrox (Málaga) se encargará de Célere Duna Beach III, con 153 viviendas en primera línea de playa, mientras que en Esplugas de Llobregat (Barcelona) levantará Area Montesa, un conjunto de 178 viviendas en dos torres de 14 plantas.

La empresa especializada en infraestructuras contaba el pasado mes de junio con una cartera de obra de 10.811 millones de euros, un 2% más que los resultados record de finales de 2024.

Otros contratos de Sacyr

El pasado 6 de agosto, la constructora anunció la adjudicación de un contrato por 10.600 millones de euros para levantar el Puente de Messina, en Italia. Sacyr tiene el 18,7% de la sociedad adjudicataria del proyecto, que lidera la italiana Webuild.

El Gobierno de Italia asegura que las obras para construir el puente, que unirá Sicilia con la península italiana, empezarán en septiembre, aunque aún falta el sí del Tribunal de Cuentas.

El puente tendrá un vano central suspendido de 3,3 kilómetros de longitud y una longitud total de 3,66 kilómetros, incluidos los dos vanos laterales de 183 metros cada uno. Su anchura de 60,4 metros, con tres carriles de circulación por sentido, dos carriles de servicio y dos vías de ferrocarril. Así, será uno de los puentes más largos del mundo.

Es una de las grandes infraestructuras que se están construyendo ahora mismo a nivel mundial. Su 18,7% del proyecto le reportará unos 2.500 millones de euros de. La constructora italiana, antigua Impregilo, fue socia de Sacyr en la ampliación del Canal de Panamá, otra de las grandes infraestructuras a nivel mundial con sello español.

Además, la construcción del Puente de Messina saldrá adelante, pese a que el proyecto ha sufrido el rechazo de los ecologistas, que han intentado parar la obra en los tribunales.

Sin embargo, unir Sicilia con la península a través de un puente es uno de los objetivos del ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, y de la propia primera ministra, Meloni.