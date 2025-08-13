Alcampo va siempre en contra de la competencia: la cerveza más famosa de España a precio de fábrica

Muchos son los supermercados disponibles en España por lo que ante tanta oferta, es normal que la cadenas quieran atraer a los clientes con todo tipo de bajadas de precio y también como no, descuentos especiales. Y si tenemos que hablar de supermercados que cuenten con productos a precios rebajados, está claro que Alcampo destaca de forma especial estos días. Lo hace además para algunos productos que son los más deseados del verano. Es el caso de la cerveza más famosa de España y que Alcampo tiene ahora a precio de fábrica.

Alcampo ha decidido poner en oferta una cerveza que seguro no puede faltar en ninguna casa ahora que el calor aprieta. Se trata de la Mahou Clásica que se queda ahora a un precio de menos de dos euros el litro. En concreto, se ofrece el pack de 24 botellas de Mahou Clásica de 25 cl a 11,63 euros (1,94 €/litro), pero con una promoción especial que termina hoy, 13 de agosto de 2025. así que hay que darse prisa. La jugada es sencilla: compras dos packs y el segundo te sale al 50% de descuento. Esto significa que puedes llevarte casi 12 litros de cerveza por un precio que difícilmente igualará la competencia. Pero más allá del precio, esta promoción tiene otro punto a favor: la comodidad de poder comprar desde casa. Al tratarse de una oferta exclusiva online, basta con añadirla al carrito y esperar la entrega. Algo que, en pleno mes de agosto y con las altas temperaturas, muchos agradecerán para evitar cargar peso o hacer colas interminables en el supermercado.

La cerveza más famosa de España a precio de fábrica

La Mahou Clásica es una de esas cervezas que no necesitan presentación. Con un sabor suave, aroma característico y una graduación alcohólica moderada (4,8%), se ha ganado el puesto de cerveza de confianza para muchas familias. El pack de 24 botellas de 25 cl está pensado para que no falte en ninguna reunión, y su formato de cristal mantiene intactas sus propiedades hasta el momento de servirla bien fría.

Este tipo de presentación resulta perfecta para quienes buscan tener stock en casa y olvidarse de hacer compras de última hora. Además, el formato de 25 cl evita que la cerveza se caliente rápidamente, algo muy valorado en verano. Y con un sólo botellín quedas más que servido para comer o también para tomar a media tarde si tu familia viene a casa, o si lo tomas con amigos mientras preparáis una barbacoa en el jardín.

La oferta de Alcampo y su impacto en el bolsillo

El precio base del pack ya es en sí competitivo, pero el verdadero atractivo está en la promoción vigente hasta hoy. Comprando dos unidades, el segundo pack queda a mitad de precio, lo que reduce el coste por litro de forma notable. En números, hablamos de pagar 17,44 € por 48 botellas, lo que equivale a 12 litros de cerveza. Traducido: cada botella sale a poco más de 36 céntimos.

Esto es algo destacable si tenemos en cuenta, que en un contexto en el que la inflación ha afectado incluso a productos tan habituales como la cerveza, este tipo de ofertas se convierten en una oportunidad para ahorrar sin renunciar a la calidad.

Y estamos hablando que lo tienes en un supermercado de confianza, en el que sabes que vas a encontrar siempre grandes ofertas como esta. Las cadenas de distribución suelen marcar precios muy similares para productos de gran consumo. Sin embargo, Alcampo lleva tiempo destacando con campañas puntuales en las que rebaja artículos de marcas muy reconocidas por debajo del valor que ofrecen sus competidores. En este caso, el gancho no sólo es el precio, sino también la limitación temporal y la exclusividad online, factores que generan un efecto de urgencia en el comprador.

Si a eso le sumamos que la Mahou Clásica es una de las cervezas más vendidas en España, la combinación es perfecta para atraer tanto a clientes habituales como a nuevos compradores que buscan aprovechar el momento. Alcampo gana así en clientes y estos pueden tener un producto de calidad y muy buscado en verano, por un precio que casi nadie se cree.

Último día para aprovecharla

La promoción finaliza hoy, 13 de agosto de 2025, por lo que quienes quieran aprovecharla deben hacerlo cuanto antes. Las condiciones son claras: compra mínima de dos packs para acceder al 50% de descuento en el segundo, y la oferta solo está disponible en la tienda online de Alcampo.

En definitiva, hablamos de una ocasión difícil de igualar, especialmente para quienes disfrutan de tener siempre a mano una cerveza fresca de calidad. Además, no es sólo un descuento, es un auténtico 2×1 que permite llenar la despensa con una de las marcas más icónicas de España por un precio casi simbólico. Pero recuerda, la oferta acaba hoy así que si lo dejas pasar, probablemente mañana te arrepientas de no haber hecho clic y haber comprado tus packs.