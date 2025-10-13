El Govern balear deja en manos de la UCO descubrir las presuntas maniobras de José Ruz con Armengol

Según ha podido saber OKBALEARES, la investigación llevada a cabo por el Govern balear para detectar posibles irregularidades en la adjudicación a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción de varios contratos por parte del Ejecutivo de Francina Armengol han concluido sin obtener revelaciones importantes. ‘Levantina’ es la empresa a la que se adjudicó el derribo y posterior construcción de un nuevo centro sociosanitario en Son Dureta, más otros cuatro contratos de menor cuantía en la empresa pública ferroviaria.

El Govern abrió las investigaciones en las Consejerías afectadas en el mes de junio tras aparecer el nombre del propietario de la constructora en informes de la UCO sobre posibles mordidas de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Cuatro meses después, y con la investigación concluida, no se han encontrado indicios de irregularidades ni en los informes de las distintas Mesas de Contratación que adjudicaron a la empresa del dueño de ‘Levantina’, José Ruz, ni en el seguimiento de la documentación pertinente.

Sin embargo, las fuentes del Govern consultadas por OKBALEARES admiten que su capacidad de investigación es limitada para saber si hubo ‘mordidas’ detrás, por ejemplo de la concesión de la obra de Son Dureta. Esgrimen en el Ejecutivo de Marga Prohens que su margen «va al nudo de la cuestión pero es limitado». Es decir, todo el papeleo está correcto pero «nosotros no tenemos acceso a whatsapps, grabaciones u otro tipo de averiguaciones que sí puede conseguir la UCO. Confiaremos en esos medios que sí tiene la Guardia Civil».

Hay que tener en cuenta que la UCO dispone de todo el material que recogió previamente la Policía Nacional en sus visitas a las dependencias del Govern para indagar sobre la relación de la empresa de Ruz con los contratos con el Govern de Armengol.

RUZ DEJÓ COLGADO AL GOVERN

El Govern balear reclama a la empresa 338.000 euros por incumplimiento de contrato. Lo hace en un procedimiento que lleva meses judicializado. En enero de 2024 abandonaron las obras adjudicadas para la construcción de un gran centro de dependientes en el antiguo hospital palmesano de Son Dureta. Abandonaron la obra adjudicada tras presentar quiebra económica. En esta adjudicación de 10,4 millones de euros trabajaron menos de dos años y dejaron el 35% de la obra sin realizar.

Los perjuicios para Baleares son muy considerables, según las fuentes de la Administración autonómica consultadas por OKBALEARES. A los 338.000 euros que se reclaman hay que sumar un sobrecoste del 35% plasmado en el precio de la nueva licitación, que acaba adjudicándose a una UTE mallorquina por unos 6,8 millones de euros.

El valor es tan elevado, según explica la Conselleria balear de Asuntos Sociales, por dos motivos: la nueva licitación sale a concurso con nuevas normativas de seguridad y funcionamiento vigentes, que son más exigentes y más caras; y por el enorme sobrecoste inflacionista de los materiales de construcción que van a ser necesarios.

Hay más perjuicios. La nueva concesionaria, Construye Capital, mallorquina, -que ya ha empezado a trabajar para finalizar las obras que dejó colgadas Levantina Ingeniería y Construcción- ha detectado numerosos «vicios ocultos por mala ejecución».

Todo esto sin tener en cuenta el retraso que sufrirá el proyecto tras más de un año de obras paradas. Un centro sociosanitario de grandes dimensiones con 120 plazas de residencia para personas dependientes que no podrá abrir hasta entrado 2027. Todo por culpa del parón de 15 meses sin moverse un ladrillo en Son Dureta entre el abandono de LIC y el reinicio de las obras con la nueva constructora tras la liquidación del primer contrato y la adjudicación del nuevo concurso.

Una gran obra de 10,4 millones de euros que contrató Armengol acabará costando al contribuyente 17 millones. El destinatario del servicio también sale perjudicado porque el edificio no será operativo hasta entrado 2027.

Son Dureta no fue el único ‘encargo’ del Govern de Armengol a Ruz. ‘Levantina’ fue también la adjudicataria de varios contratos de una cuantía mucho menor en la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca. Aquí tampoco han aparecido indicios de irregularidades.