El empresario al que Armengol dio la residencia de Son Dureta pagaba una ‘pensión’ de 2.600 € al mes a Ábalos

El empresario que recibió del Govern de Francina Armengol el contrato de 10,4 millones para construir la residencia de mayores de Son Dureta pagaba una «pensión» mensual de 2.600 euros a José Luis Ábalos, según el informe de la UCO al que ha tenido acceso OKDIARIO. José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, mantuvo estos pagos entre noviembre de 2022 y junio de 2023, casi dos años después de que el ex ministro fuera cesado fulminantemente del Gobierno.

La Guardia Civil ha documentado este sistema de pagos recurrentes que funcionaba a través de una empresa pantalla vinculada a Juan Carlos Etero. El dinero fluía desde las cuentas de la constructora valenciana hasta los bolsillos de Ábalos y su ex asesor Koldo García, quien se quedaba con 1.100 euros de los 2.600 totales. Un reparto que mantenía contentos a ambos mientras las obras públicas seguían cayendo en manos de Ruz.

Según expone la UCO, el empresario Juan Carlos Etero «habría simulado la contratación de Koldo, a quien dio de alta en la Seguridad Social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual». Esta nómina ficticia era después compensada por Levantina a Etero, creando así una apariencia de legalidad. Del total, parte «habría sido destinado a satisfacer una pensión» de Ábalos a su ex mujer, según consta en el informe, «quedando lo restante en beneficio del propio Koldo», quien se embolsaba 1.100 euros mensuales.

Mientras Ábalos y Koldo cobraban religiosamente su pensión, José Ruz acumulaba contratos públicos millonarios. En febrero de 2022, justo cuando comenzaban estos pagos mensuales, su empresa se hacía con dos adjudicaciones clave: la reforma del Edificio Royal para la Agencia Tributaria Canaria y la construcción de la residencia de Son Dureta en Mallorca.

El modus operandi se repetía en cada territorio: conseguir el contrato, empezar las obras y abandonarlas. Así ocurrió en Son Dureta, donde 120 plazas para mayores dependientes quedaron en el aire cuando Levantina se declaró en quiebra. También en Canarias, Zaragoza y Huelva, donde los proyectos adjudicados a Ruz acabaron paralizados.

Pepe cierra el grifo a Koldo

El 19 de junio de 2023, cuando el grifo se cerró, Koldo García escribió una nota reveladora en su teléfono: «Mamón, el ingreso mensual se terminó??? Que no sé, dime». La desesperación por mantener el flujo de dinero quedó registrada en una conversación grabada por el propio Koldo el 23 de noviembre de 2023. En ella, le comunicaba a Ábalos que ya no podía seguir pagándole la pensión porque Pepe —así llamaban a José Ruz— había dejado de abonarle sus 1.100 euros mensuales. «Yo cobraba mil cien euros de Pepe, ¿vale? Y ya no me los pagan», se lamentaba Koldo en la grabación.

Pero cuando Levantina entra en bancarrota, los pagos ya no llegan y Etero se queja al mismo Koldo el 5 mayo de 2023 con un mensaje de voz en el que le traslada que «tenía que ponerse en contacto» con «Pepe» (refiriéndose a José Ruz) «para que buscase una alternativa». «Koldo estoy pensado que ha llegado el momento en que hables con Pepe que busque una alternativa, un plan b, yo no tengo porque estar sin cobrar y yo no tengo porque tener tres meses tirados».

«Me han mandado el pagaré de marzo para cobrar en junio, el de abril en julio, el de mayo en agosto, yo no voy a tener tirados 18.000 euros en la calle, yo lo tengo clarísimo y antes de que se haga la pelota más grande creo que lo mejor que pueden hacer es saldar lo que deben…eh… se rescinde el contrato con el finiquito que corresponda por tiempo que has estado, que me abonen todo y la misma paz se lleven que descanso me dejan», se queja Etero. La UCO constata que en junio de 2023, un mes después de las quejas de Etero, «finalizó la canalización de pagos a Koldo a través de Juan Carlos Etero».