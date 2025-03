El constructor que hizo negocio con la ‘trama Koldo’ presumía de ser amigo de la infancia de Ábalos

José Ruz, el constructor que hizo negocio con la trama Koldo, presumía de ser amigo de la infancia del ex ministro José Luis Ábalos. Fuentes de su entorno precisan que Pepe Ruz aseguraba a sus amigos que conocía a Ábalos de Valencia desde décadas. La empresa de Ruz recibió adjudicaciones y ayudas millonarias procedentes del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. También conocía a su entonces asesor Koldo García, quien le ayudó en sus negocios. Este empresario se lucró con ganancias millonarias gracias a la trama.

La causa especial sobre José Luis Ábalos abierta en el Tribunal Supremo echa a andar. Los investigadores apuntan a José Ruz, más conocido como Pepe Ruz, como uno de los empresarios que hizo negocios con los investigados en el procedimiento judicial. Este hombre controla las sociedades Levantina, Ingeniería y Construcción y Lopera Activa, ambas beneficiarias de licitaciones públicas. El anterior gobierno valenciano, liderado por el socialista Ximo Puig, también adjudicó contratos a las empresas de Ruz que llegaron a alcanzar un amplio volumen de negocio. También recibió créditos ICO del Gobierno por un valor de 16 millones de euros.

Las adjudicaciones se hicieron a través de los cauces legales, sin embargo, llama la atención cómo Pepe Ruz tenía contacto directo con altos cargos de los Ejecutivos socialistas. Uno de los contratos millonarios con los que se hizo Levantina, Ingeniería y Construcción fue la reforma de la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria, por la que cobró más de seis millones de euros. Tan sólo tres meses antes de hacerse con la licitación, José Ruz se hospedó en el mismo hotel que Koldo García en Las Palmas de Gran Canaria.

La UCO también señala otros encuentros de Pepe Ruz con los investigados en la trama que salpica a José Luis Ábalos. Uno de estos tuvo lugar el 8 de febrero de 2023 en el restaurante La Chalana, ubicado en la ciudad de Madrid. En la cita también estuvo presente el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, otro de los investigados en el caso Koldo.

Pagos de Ruz

José Ruz declaró en el Tribunal Supremo el pasado jueves 27 de febrero en el marco de la causa especial sobre José Luis Ábalos. Reconoció ante el juez instructor de la causa especial haber transferido un total de 77.000 euros a Víctor de Aldama, otro de los investigados en el caso Koldo. Según consta en su declaración judicial del 27 de febrero, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, estos pagos se produjeron después de que Koldo García le remitiera a Aldama para resolver problemas de su empresa en Panamá.

«Yo transferí 77.200 euros, es posible, y no de mi empresa sino de mi cuenta personal. No de mi empresa Levantina, sino de otra empresa mía», declaró Ruz ante el magistrado. El empresario justificó estos pagos en dos conceptos: 7.500 euros por la compra de un vehículo y el resto, según su testimonio, como un préstamo a Aldama. «El resto le hacía falta dinero… y yo recurrí a él porque me mandó Koldo García como persona que me podía ayudar a resolver mis problemas de Panamá», explicó el investigado.

Respecto a las gestiones realizadas por Aldama, el juez preguntó si se habían formalizado mediante contrato, a lo que Ruz respondió: «Verbal. Y lo que hay son WhatsApp». El empresario admitió haber ofrecido hasta un 20% de comisión, «más de un millón de dólares», según precisó el magistrado.

El fiscal también interrogó sobre supuestas obras realizadas para empresas de Aldama. Ruz confirmó que iniciaron trabajos en Málaga: «Empezamos a hacer una obra en Málaga para él. Firmamos el contrato, el primer mes el pago estaba ajustado en el contrato, y el primer pago no lo atendió».

«Cordialidad» con Ábalos

Sobre su relación con los principales implicados, Ruz describió tener «una relación de cordialidad» con el exministro José Luis Ábalos, a quien conocía «de eventos sociales». Aseguró que con Koldo García «había entablado cierta amistad» y que le ayudó mucho. «Es difícil encontrar una persona con una personalidad tan animosa por ayudar y encontrar soluciones. Sobre todo cuando dejó de estar en el Ministerio», explicó ante el juez. Preguntado sobre cómo conoció a Koldo, el empresario reveló que le conoció porque le mandó un correo en 2019 solicitando una reunión con él y que fue a su despacho.