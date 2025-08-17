Kumbulla ya está en Palma para ser el quinto fichaje del Mallorca

Marash Kambulla, quinto fichaje del Mallorca 25-26, ya está en Palma. El jugador albanés, de 25 años, ha aterrizado este domingo en el aeropuerto de Palma, donde ha sido recibido por el director de fútbol, Pablo Ortells, y el director de comunicación, Héctor Martín. «Me siento muy motivado y con ganas de empezar», ha asegurado el futbolista, que llega cedido por la Roma con una opción de compra de ocho millones de euros que no es obligatoria. Kumbulla, primer albanés en la historia del Mallorca -aunque Muriqi también tiene ese pasaporte, junto al kosovar-, jugó la pasada temporada con notable éxito en el Espanyol.

«Vi el partido ante el Barcelona. Es un orgullo estar aquí, y le agradezco al Mallorca que haya confiado en mí. Lo pondré todo de mi parte», ha añadido el jugador, que se suma a Pablo Torre, Bergstrom, Salhi y Mateo Joseph, las incorporaciones que hasta ahora ha efectuado el equipo mallorquinista.

Kumbulla, indiscutible con la selección albanesa, le costó a la Roma 21 millones de euros cuando lo fichó del Hellas Veron en 2021. Defensa dominante, muy poderoso en el juego aéreo y con una gran personalidad, viene a Mallorca con la vitola de titular, así que Arrasate o bien pasa a jugar con tres centrales o bien prescinde en el once inicial del eslovaco Valjent, que renovó su contrato hace pocos meses. El club le ve como el potencial sustituto del capitán Raíllo, que en octubre cumplirá 34 años de edad, aunque el cordobés sigue a pleno rendimiento.

No será ni mucho menos el último fichaje. Por lo menos llegará un extremo y, en función de las salidas, la lista de incrementará de manera notable con otro lateral derecho, otro centrocampista y un segundo extremo. Hay que recordar que el mercado estará abierto hasta la noche del lunes uno de septiembre, por lo que el Mallorca tiene más de dos semanas para cerrar la plantilla del curso 25-26.