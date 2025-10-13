Ya está aquí el esperado: Virgili podrá jugar en Sevilla

Jagoba Arrasate ya puede respirar tranquilo. La eliminación de España del Mundial sub20 a manos de Colombia en cuartos de final permite adelantar el regreso de Jan Virgili, que estará disponible para el partido del próximo sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. En caso de que la selección hubiera llegado a semifinales el extremo no habría podido participar en la próxima jornada y su vuelta se habría pospuesto al choque ante el Levante en Son Moix.

Virgili ha aprovechado al máximo el Mundial sub20 de Chile. El extremo catalán de 19 años, por el que el Mallorca ha pagado cuatro millones de euros por el 50% de sus derechos, abandona la competición convertido en uno de los jugadores más destacados del combinado nacional dirigido por Paco Gallardo. Le marcó un gol a Colombia en cuartos de final, dio una asistencia ante México y forzó un penalti ante Marruecos. Ha sido titular en cuatro de los cinco partidos disputados por España.

Su cotización, en consecuencia, se ha disparado. Según la última valoración de Transfermarkt su precio de mercado es de 10 millones de euros, el doble que Muriqi. Sólo le supera en la plantilla el portugués Samú Costa, con un valor de 15 millones de euros. Está claro que tiene toda la pinta de que el Mallorca ha hecho una gran inversión con su fichaje, ya que de momento ya vale más del doble de lo que costó.

Para Arrasate, sin embargo, su valor es más deportivo que económico y lo espera como agua de mayo para reforzar un ataque que se ha quedado cojo tras la baja por lesión del delantero japonés Takuma Asano, autor del gol de la victoria ante el Alavés en Son Moix, y al que no se espera hasta mediados de noviembre. Virgili podría ser incluso titular el sábado en Sevilla, en un partido en el que el Mallorca espera lograr su primer resultado positivo fuera de casa de la temporada.