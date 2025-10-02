Takuma Asano y la maldición de las lesiones: estará un mes y medio fuera

Se confirmaron los peores augurios y la rotura muscular de Takuma Asano en los isquiotibiales es más profunda de lo que se creía. El jugador japonés deberá permanecer de baja durante un periodo aproximado de un mes y medio, lo que significa que Arrasate no podrá contar con él hasta mediados de noviembre. Una ausencia que se une a las ya conocidas de Omar Mascarell, Kumbulla, Virgili y Dani Rodríguez. Ninguno de ellos estará disponible para el partido del sábado en San Mamés ante el Athletic.

Asano, que el próximo mes de noviembre cumplirá 31 años, y que tiene contrato en vigor hasta junio de 2026, ya se perdió la pasada temporada 17 partidos a causa de las lesiones. En septiembre sufrió un problema en la rodilla que le duró 27 días, a finales de octubre estuvo parado 43 días por molestias en el muslo y en abril se le reprodujeron, manteniéndolo en el dique seco durante 20 días más. En total jugó 21 partidos de Liga, en los que marcó dos goles y repartió una asistencia. En este curso 25-26 acumulaba 253 minutos repartidos en cinco partidos, con la aportación del gol que sirvió para derrotar al Alavés la pasada jornada. Luego se hizo daño en un estiramiento y pidió el cambio en la segunda parte.

Es una pena la fragilidad del futbolista japonés, que ha sido 53 veces internacional con su selección, porque cuando está en condiciones físicas óptimas es un jugador muy importante para el Mallorca por sus características. Va bien de cabeza, se adapta a jugar en diferentes posiciones y también tiene cierto gol. Tres lleva con la camiseta bermellona entre la pasada temporada y ésta, aunque ahora no le quedará otro remedio que descansar varias semanas antes de volver a la actividad.

En las condiciones actuales, Arrasate se queda con Muriqi, Mateo Joseph, Abdón y el canterano Marc Doménech como sus únicas alternativas en ataque para el partido del sábado en San Mamés ante un Athletic que viene de enfrentarse en la Champions al Borussia Dortmund.