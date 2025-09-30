Problemas para Arrasate: plaga de bajas en Bilbao

Se le acumulan los problemas a Arrasate: el Mallorca sufre una verdadera plaga de bajas y no podrá contar con cinco futbolistas de su plantilla este próximo sábado en San Mamés ante el Athletic de Bilbao: Kumbulla, Omar Mascarell y Asano están lesionados, Virgili está en Chile con la selección sub20 y Dani Rodríguez sigue apartado. Es más, no se espera a los cuatro primeros hasta después del parón de selecciones del segundo fin de semana de octubre. El técnico debería poder contar con ellos en el partido de la novena jornada en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

El japonés Asano, con una rotura en los isquiotibiales, ha sido el último en caer. El autor del gol de la victoria ante el Alavés pidió el cambio en la segunda parte al notar unas molestias en la parte posterior de la pierna y las exploraciones radiológicas confirmaron la distensión muscular. Ahora queda en manos de los fisios, pero en principio hay que pensar en una periodo de entre dos a cuatro semanas, dependiendo del proceso de recuperación.

Con Asano ausente y Virgili en el Mundial de Chile, a Arrasate sólo le quedan cuatro jugadores de ataque, el kosovar Muriqi, el hispano-inglés Mateo Joseph y los mallorquines Abdón y Marc Doménech. Dos de ellos -uno seguro Muriqi- jugarán el sábado en la vanguardia del equipo en San Mamés ante un Athletic en crisis al que le está costando muchísimo superar la ausencia por lesión de Nico Williams, aunque al extremo internacional se le espera ya este miércoles en la Champions.

El Mallorca buscará en Bilbao su primer resultado positivo fuera de casa esta temporada tras haber sufrido tres derrotas ante Real Madrid, Espanyol y Real Sociedad, en tres partidos en los que los de Arrasate perdieron siempre por la mínima, y teniendo en todos opción de punuar. La pasada campaña el equipo empató a uno en San Mamés.