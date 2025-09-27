1-0. El Mallorca se toma un respiro a costa de un inofensivo Alavés

El Mallorca se toma un respiro a costa de un inofensivo Alavés que monopolizó el dominio del partido, pero que fue incapaz de crear ocasiones. Primera victoria de la temporada y primera portería a cero para los de Arrasate, que necesitaban como el pan un resultado positivo que, de momento, les sirve para abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

Lejos de mandar en el partido, el Mallorca se vio sometido por un Alavés valiente y vertical que se fue arriba a por el gol de la mano de un sobresaliente Abde, que puso en aprietos una y otra vez a Maffeo. Entre Carlos Vicente, Boyé y el propio Abde los vitorianos se movieron muy cerca del área de Leo Román, pero les faltó la pólvora necesaria como para crear ocasiones reales.

El Mallorca, a todo eso, careció de una respuesta contundente. Su único recurso fue buscar el pelotazo hacia Muriqi, que estuvo muy controlado por los centrales babazorros. En la grada el público no tardó en impacientarse y al paso por la primera media hora empezaron a oírse silbidos de desaprobación. Sin embargo, esta vez el destino les tenía preparada una alegría inesperada. A los 37 minutos Morlanes sacó rápido un bote neutral, el mal control de Muriqi le cayó a Marc Doménech y el mallorquín, apuesta de Arrasate en el once inicial, habilitó a Asano para que el japonés, solo ante Sivera, marcara el 1-0.

Aleñà tuvo la primera ocasión de la segunda parte, pero envió a las nubes un pase de Abde, que a los 56 minutos protagonizó el primer disparo vitoriano entre los tres palos aunque Leo Román, muy seguro, envió el balon a la esquina. Por si acaso, Arrasate decidió mover el banquillo para asegurar el resultado y Antonio Sánchez suplió a Marc Doménech. Luego entrarían Mateo Josep y Mateu Morey.

Carlos Vicente lo intentó a los 78 minutos con una volea en el área, pero Leo Román, bien colocado, echó el candado a la portería para acabar definitivamente con los intentos de un Alavés muy limitado en ataque que pagó con la derrota su escasa pólvora.

Mallorca: Leo Román (1), Maffeo (1), Valjent (2), Raíllo (2), Mojica (1), Morlanes (1), Samú Costa (1), Sergi Darder (1), Asano (2), Marc Doménech (1) y Muriqi (2). Antonio Sánchez (1) por Marc Doménech (57′), Mateo Joseph (1) por Muriqi (68′), Mateu Morey (1) por Maffeo (68′), Pablo Torre (1) por Sergi Darder (87′), Llabrés (1) por Morlanes (87′)

Alavés: Sivera (1), Otto (1), Tenaglia (1), Pacheco (1), Parada (1), Antonio Blanco (1), Ibáñez (1), Aleñá (1), Carlos Vicente (1), Abde (2) y Boyé (1). Toni Martínez (1) por Ibáñez (64′), Mariano (1) por Boyé (64′), Yusi (1) por Parada (64′), Denis Suárez (1) por Aleñá (81′), Calebe (1) por Otto (81′)

Árbitro: Cordero Vega (1). TA Maffeo, Samú Costa, Otto, Parada

Goles: 1-0. Min.37: Asano

Incidencias: 16.275 espectadores.