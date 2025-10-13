Muriqi, ante una final: Suecia-Kosovo esta noche en Goteborg

Vedat Muriqi se enfrenta hoy a una verdadera final. A las 20.45, en el estadio Ullevi de Goteborg, Kosovo se mide a Suecia en un partido clave de un grupo que lidera Suiza con mano de hierro, pero en el que los kosovares podrían dar esta noche un paso decisivo para lograr su clasificación para el play off final que se disputará en marzo. Será un duelo de goleadores porque la delantera sueca la forman nada menos que los atacantes del Liverpool y del Arsenal, Isak y Gyokeres.

El grupo lo comanda Suiza, que hoy juega en Eslovenia, y que podría lograr su billete matemático para el Mundial, pero la segunda plaza está muy abierta. Kosovo es quien ahora mismo la ocupa con cuatro puntos, seguido por Eslovenia con dos y Suecia con uno a falta de tres jornadas para el final. Si Suiza ganara en Ljubljiana y Kosovo no perdiera en Goteborg la selección de Muriqi habría dado un paso muy importante, pero incluso así todo seguiría abierto.

Kosovo no pudo el pasado viernes con Eslovenia en Pristina, y ese resultado le lastra porque el desplazamiento que le queda, tras el de hoy a Suecia, es preciamente a Ljubjliana en el siguiente parón de selecciones del mes de noviembre, en el que además recibirá a Suiza en el partido que cerrará el grupo Es probable que en ese Kosovo-Suiza los helvéticos no se jueguen nada porque ya estén matemáticamente clasificados.

Hoy es desde luego un partido definitivo para Suecia, que en caso de empatar o perder prácticamente diría adiós a la segunda plaza, ya que en septiembre perdió 2-0 en Kosov. Los nórdicos, que cayeron el viernes 0-2 ante Suiza, tirarán de lo mejor de su repertorio, pero sobre todo confían en el talento goleador de sus dos grandes estrellas, Viktor Gyokeres y Alexander Isak, que han protagonizado este verano traspasos multimillonarios.