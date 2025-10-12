Adiós para siempre al papel higiénico: Leroy Merlin tiene su sustituto y es mucho mejor

Puede que hace unos años sonara a ciencia ficción, pero ya es una realidad: el papel higiénico empieza a tener los días contados. Vivimos en un mundo en el que la tecnología se ha colado en todos lados y también como no, en el baño. Y en este caso además lo ha hecho para quedarse. De este modo, lo que antes era un simple gesto de rutina ahora se convierte en una experiencia mucho más cómoda, higiénica y sostenible. Y si hay una tienda que ha sabido acercar este cambio a los hogares, esa es Leroy Merlin. Sólo aquí vas a poder encontrar el nuevo inodoro inteligente AC919 promete revolucionar el concepto de limpieza personal.

A simple vista, te parecerá un inodoro moderno que tiene líneas suaves, diseño limpio y moderno, e incluso minimalista. Pero basta acercarse un poco para darse cuenta de que no tiene nada de convencional. Este modelo japonés, compacto y elegante, está pensado para ofrecer una higiene total sin necesidad de papel. Y lo mejor es que todo se controla de forma sencilla, gracias a una rueda lateral que regula el agua, la temperatura, el aire o incluso la luz ambiente. Por 569 euros, este WC inteligente ofrece lo que antes sólo se veía en hoteles de lujo o viviendas de diseño. La diferencia es que ahora cualquiera puede disfrutar de esa comodidad sin gastar una fortuna. En resumen, Leroy Merlin ha traído a nuestros baños algo que, una vez probado, cuesta dejar atrás.

Adiós para siempre al papel higiénico: Leroy Merlin tiene su sustituto

El AC919 es mucho más que un inodoro bonito. Consiste en un sistema completo de higiene y confort, que cuenta con una cisterna de 6 litros con tecnología tornado, capaz de ofrecer una descarga potente y eficiente, y que ayuda a reducir el consumo de agua. Su salida vertical facilita la instalación y su índice de protección IPX4 lo hace resistente a la humedad, perfecto incluso para baños sin ventilación.

Pero más allá de lo técnico, hay algo que sobresale y es que todo está pensado al detalle. La tapa es antibacteriana, tiene cierre suave y un acabado brillante que facilita la limpieza. Nada de golpes ni de ruidos molestos. Todo se siente suave, silencioso y funcional. Estamos entonces sin duda, ante un producto que transmite esa sensación de orden y limpieza que tanto se busca hoy en día en los hogares modernos.

Un confort que se nota cada vez que lo usas

La verdadera magia del AC919 se nota cuando se utiliza. Este inodoro cuenta con una doble cánula: una que sirve para la limpieza femenina y otra para la limpieza trasera, ambas con chorro regulable. Desde el lateral, se puede ajustar la presión del agua, la temperatura o la dirección del chorro, según las preferencias de cada usuario.

Cuando termina el lavado, entra en juego la función de secado por aire caliente, que deja la piel completamente seca y cómoda. Así, el papel deja de ser necesario. Es una sensación distinta, más suave y natural, que deja claro por qué este tipo de inodoros arrasan en países como Japón. Además, el asiento calefactable y la luz LED ambiental son detalles que marcan la diferencia, sobre todo por la noche, cuando vamos a oscuras y tal vez tenemos prisa por usar el baño y tampoco, evidentemente, queremos tener que enfrentarnos a la frialdad de la taza del baño a altas horas de la madrugada.

Eficiencia, sostenibilidad y bienestar

Apostar por un WC inteligente como este de Leroy Merlin es también pensar en el planeta. Su descarga eficiente de sólo 6 litros reduce el consumo de agua, y además, permite eliminar el uso de papel higiénico, de modo que podemos decir que tiene un impacto directo en la disminución de residuos. Es una manera práctica de ser más sostenibles sin renunciar al confort.

Además, el AC919 se ha diseñado para optimizar el consumo eléctrico, activando sólo las funciones necesarias cuando lo hayamos usado. Su potencia de 1350 W y la conexión de 220 V le permiten mantener todas las prestaciones sin excesos energéticos. En definitiva, es una opción que equilibra tecnología, eficiencia y respeto por el medio ambiente.

Una inversión que cambia el día a día

¿A qué estás esperando? por 569 euros, el WC japonés AC919 se convierte en una inversión más que razonable. No sólo te aporta higiene y comodidad, sino que transforma la rutina diaria en algo más agradable. Y eso, al final, se nota. Con tres años de garantía y una durabilidad destacable, este modelo de Leroy Merlin llega dispuesto a quedarse.

Di adiós al papel, adiós a las prisas y a la incomodidad. Este inodoro inteligente marca un antes y un después en los baños domésticos. Porque cuidar la higiene también es cuidar el bienestar, y este tipo de tecnología lo demuestra cada día. El futuro, sin duda, empieza aquí: en el baño.