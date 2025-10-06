Las estufas de pellets tienen los días contados: Leroy Merlin tiene el sustituto que necesitas

En los últimos años, las estufas de pellets se han convertido en toda una tendencia en el mercado calefacción, ganando popularidad por su eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, preparándonos ya para la llegada del próximo invierno, nuevas alternativas comienzan a captar la atención de los consumidores. Leroy Merlin ha sabido reconocer esta necesidad y ha introducido una línea de estufas de parafina que prometen revolucionar la forma en que calentamos nuestros hogares, ofreciendo una opción más económica, sencilla y efectiva. Estas estufas parecen estar listas para ocupar el trono que, hasta ahora, pertenecía a las de pellets.

Las estufas de parafina no son un invento reciente, pero su evolución en diseño y tecnología las convierte en una opción moderna para aquellos que buscan una calefacción eficiente sin necesidad de instalaciones complicadas. Mientras que las estufas de pellets requieren espacio para almacenar el combustible y la instalación de una salida de humos, las estufas de parafina destacan por su versatilidad y portabilidad. Esto las convierte en la opción perfecta para aquellos que buscan algo práctico y efectivo de cara a los meses más fríos. Leroy Merlin apuesta fuerte por estas estufas, y en su catálogo ofrece varios modelos que prometen satisfacer las necesidades de todo tipo de usuarios. A continuación, exploraremos algunos de los más destacados, sus características y las razones por las cuales podrían ser la mejor inversión para este invierno.

Leroy Merlin tiene el sustituto a las estufas de pellets

Muchas son las opciones que Leroy Merlin nos presenta esta temporada en lo que respecta a estufas de parafina, pero estos tres modelos que ahora te mostramos son los que están arrasando de cara al próximo invierno:

Estufa de parafina de mecha Zibro RS2222

Con un precio de 125 euros, la estufa de parafina Zibro RS2222 es una de las opciones más accesibles en el mercado. A pesar de su simplicidad, ofrece una potencia de 2.200 W, suficiente para calentar estancias de hasta 35 m². Su diseño en chapa de acero negro le otorga un aire robusto, ideal para resistir el uso diario. Con un consumo máximo de 0,22 litros por hora, es una alternativa económica y eficiente para hogares que buscan una solución sin complicaciones.

Lo que realmente hace que destaque a este modelo es su sistema innovador de mecha que, a diferencia de las estufas tradicionales, eleva la mecha para prolongar su vida útil. Esto no sólo reduce los costes de mantenimiento, sino que también garantiza una combustión más limpia. Además, la estufa incluye un triple sistema de seguridad, lo que la convierte en una opción confiable, sobre todo en hogares con niños o mascotas.

Entre sus ventajas más notables destacan su encendido piezoeléctrico, que permite una activación instantánea, y su portabilidad, ya que no requiere instalación ni chimenea. Con un peso de apenas 6,5 kg y unas dimensiones compactas, es fácil de mover de una habitación a otra según sea necesario.

Estufa de parafina electrónica Zibro LC 30

Si lo que buscas es una estufa con mayor potencia y control, la Zibro LC 30 puede ser la opción ideal. Con un precio de 219 euros, este modelo combina la eficiencia de la parafina con la comodidad de un sistema electrónico, ofreciendo una potencia de 3 kW capaz de calentar hasta 30 m². Su consumo medio de parafina varía entre 0,083 y 0,313 litros por hora, lo que, junto a su depósito de 5,4 litros, proporciona una autonomía impresionante de hasta 65 horas.

Este modelo destaca por incluir un temporizador que permite programar su funcionamiento a lo largo del día, una característica clave para optimizar el consumo y evitar sorpresas en la factura de combustible. Además, incorpora un sistema de seguridad antivuelco y paredes frías, lo que la hace especialmente segura para su uso en hogares con niños pequeños.

Otra de sus innovaciones es el filtro contra malos olores, que asegura que el ambiente se mantenga fresco incluso después de horas de uso continuo. Con un diseño compacto y portátil, esta estufa es perfecta para quienes desean una calefacción eficiente y controlada en diferentes espacios del hogar.

Estufa Parafina Mecha 3000W 120M3

Para quienes necesitan calentar espacios más amplios, la estufa de parafina Mecha 3000W 120M3 es una opción sólida. Con una potencia nominal de 3 kW, esta estufa es capaz de cubrir superficies de hasta 120 m³, lo que la convierte en una solución ideal para estancias más grandes o con techos altos. A un precio de 161,36 euros, su relación calidad-precio es inmejorable.

El diseño de la TOSAI 360 A CE presenta un tamaño robusto, con dimensiones de 50x47x31 cm y un peso de 11 kg, lo que proporciona una estructura sólida y estable. Aunque no incluye una bomba trasvasadora ni pilas (necesita 2xLR20), su consumo de 0,3 litros por hora y su depósito de 4 litros le otorgan una autonomía de aproximadamente 13 horas.

Uno de los puntos más importantes de este modelo es su sistema de seguridad antivuelco, que ofrece tranquilidad al usuario, sobre todo en espacios donde el movimiento es constante. Además, su mecha de fibra de vidrio garantiza una larga vida útil, reduciendo los costes de mantenimiento a largo plazo. Esta estufa es perfecta para quienes buscan un dispositivo de alto rendimiento que pueda mantener temperaturas agradables en espacios grandes sin un consumo excesivo de combustible.

¿Por qué las estufas de parafina están ganando terreno?

Las estufas de parafina ofrecen varias ventajas sobre otros tipos de calefacción. En primer lugar, su portabilidad y ausencia de necesidad de instalación las convierten en una opción accesible para cualquier hogar, incluso aquellos que no cuentan con una salida de humos o espacio suficiente para almacenar pellets. Además, su combustión limpia y el bajo consumo de combustible las posicionan como una opción económica para mantener el hogar cálido durante los meses fríos.

Leroy Merlin ha sabido captar esta tendencia, ofreciendo modelos que combinan lo mejor de la tecnología tradicional con innovaciones modernas que las hacen más seguras, eficientes y fáciles de usar. Con estas estufas de parafina, parece que las estufas de pellets tienen los días contados, ya que el mercado se inclina hacia soluciones más prácticas y asequibles.

Así que, si estás buscando una alternativa a las estufas de pellets para este invierno, las estufas de parafina disponibles en Leroy Merlin podrían ser la solución que necesitas.