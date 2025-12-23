Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, cede el testigo de CEO a Andrés Spitzer, actual CPTO

Civitatis ha anunciado este lunes una transición de liderazgo planificada. Su fundador y CEO, Alberto Gutiérrez, dejará su cargo ejecutivo y nombrará a Andrés Spitzer, actual Director de Producto y Tecnología (CPTO), como nuevo Consejero Delegado (CEO), con efecto a partir del 1 de enero.

Alberto permanecerá en el Consejo de Administración, aportando su amplia experiencia tecnológica y su profundo conocimiento de la industria para seguir respaldando la estrategia de crecimiento y la visión de la compañía. Esta transición marca una evolución natural dentro de la compañía. Tras casi dos décadas de éxito y crecimiento sostenido, Alberto Gutiérrez deja un legado que ha transformado un proyecto personal en un líder global de su categoría, con 1,2 millones de viajeros reservando actividades cada mes.

Andrés Spitzer cuenta con una destacada trayectoria en tecnología, marketplaces y el sector turístico, impulsando la innovación y el crecimiento de organizaciones. Su experiencia incluye etapas en compañías como Amazon, Europcar y Ubeeqo, así como una exitosa fase liderando la estrategia de producto y tecnología de Civitatis. Andrés Spitzer reúne el perfil idóneo para liderar la compañía en su próxima fase de crecimiento a gran escala.

A diferencia de muchas empresas tecnológicas de viajes de alto crecimiento, Civitatis ha mantenido un flujo de caja positivo de forma constante desde su creación en 2008. La compañía fue desarrollada por su fundador sin capital externo hasta la inversión de Vitruvian Partners en abril de 2022. Esta combinación de crecimiento y rentabilidad es única en la industria y pone de manifiesto la sólida base construida a lo largo de los últimos 18 años.

El éxito de Civitatis se apoya en canales de comercialización altamente efectivos (tanto B2C como B2B), una sólida plataforma tecnológica y un modelo centrado en el cliente, que ofrece actividades y visitas guiadas cuidadosamente seleccionadas en el idioma de sus usuarios. La facilidad de reserva y la cuidada selección de experiencias se traducen en clientes altamente satisfechos que regresan a Civitatis en cada viaje. Civitatis también está aprovechando la Inteligencia Artificial como un elemento estratégico para acelerar la mejora de la experiencia de usuario, la oferta y los flujos de trabajo operativos, ayudando a escalar su marketplace mientras preserva las experiencias basadas en la confianza y el factor humano.

En los últimos años, con el respaldo del accionista mayoritario Vitruvian Partners, Civitatis ha continuado enfocándose en una selección de productos de alta calidad y fortaleciendo su liderazgo en América Latina, donde la compañía está creciendo más del 40%, lo que demuestra su sólido posicionamiento en el mercado y su excelencia operativa en la región.

Declaraciones

Enrique Espinel, Director de Operaciones (COO) desde los primeros años de la compañía, continuará en su cargo. En esta nueva etapa, Enrique reforzará aún más el foco en la expansión internacional, especialmente en América Latina, con el objetivo de acelerar aún más la huella global de la empresa.

Alberto Gutiérrez, fundador, ha asegurado: «Comenzar Civitatis hace 18 años fue un sueño; ver cómo se ha convertido en el líder global que es hoy en todos nuestros mercados es un privilegio. Esta es una decisión personal tomada en un momento en que la compañía es más fuerte que nunca. Dejo las riendas con absoluta confianza. Andrés tiene la visión, la experiencia tecnológica y la determinación necesarias para llevar a Civitatis a niveles que aún ni siquiera hemos imaginado».

Por su parte, Andrés Spitzer, CEO entrante, indica: «Es un honor asumir este rol y construir sobre los increíbles cimientos que Alberto ha establecido. Civitatis es una joya poco común en el ecosistema tecnológico: una empresa rentable, en crecimiento, y amada tanto por sus clientes como por sus socios. Mi prioridad será aprovechar nuestras capacidades tecnológicas y de producto para acelerar nuestro ecosistema, entregando aún más valor a nuestros viajeros, agencias de viajes y proveedores.»

Por último, Sophie Bower-Straziota, de Vitruvian Partners: «Alberto es un claro ejemplo de nuestra misión de apoyar a los emprendedores más ambiciosos y talentosos para lograr su visión. Desde nuestra primera inversión en 2022 hasta nuestra inversión posterior para adquirir una participación mayoritaria, hemos sido testigos de primera línea de la visión, liderazgo y gestión excepcionales de Alberto. La capacidad de la compañía para equilibrar un alto crecimiento con una rentabilidad real es excepcional, especialmente en un contexto de fuerte aceleración de la digitalización. Estamos totalmente comprometidos con esta próxima fase y confiamos en que el equipo de liderazgo, bajo la dirección de Andrés, continuará entregando resultados sobresalientes».

Mariano Dima, el presidente de Civitatis, ha manifestado: «Alberto es un auténtico visionario que ha construido una empresa que define su categoría desde cero. Su legado es un modelo de negocio que se ha convertido en un referente para la industria. A medida que avanzamos, Andrés es el líder ideal para impulsar nuestra próxima fase de innovación a gran escala. Con Enrique continuando al frente de las operaciones y la expansión, el equipo ejecutivo está perfectamente alineado para capturar la enorme oportunidad que tenemos por delante con cerca de 850 millones de hispano y lusoparlantes en todo el mundo».