Ni baldosas ni parquet: la solución de Leroy Merlin con el que tendrás un suelo nuevo por sólo 12,99 €

El suelo es una de las partes más importantes de cualquier hogar, no sólo por su funcionalidad, sino también por el impacto estético que tiene en cada habitación. Existen diversos tipos de suelos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Desde las tradicionales baldosas, que ofrecen durabilidad y resistencia, hasta el parquet, conocido por su elegancia y calidez. Sin embargo, estos materiales pueden resultar costosos y su instalación puede ser complicada y lenta. Es en este contexto donde Leroy Merlin ha revolucionado el mercado con una opción innovadora que no solo es fácil de instalar, sino que también es asequible.

En Leroy Merlin, una de las cadenas de bricolaje y construcción más importantes del mundo, se pueden encontrar numerosas alternativas para suelos que se adaptan a todas las necesidades y presupuestos. La tienda ofrece desde suelos laminados hasta cerámicos, pero uno de sus productos estrella es el suelo vinílico. Este tipo de suelo se ha vuelto muy popular debido a su versatilidad, facilidad de instalación y mantenimiento, y su resistencia. Dentro de esta categoría, hay un producto que destaca especialmente por su excelente relación calidad-precio y por sus características técnicas: el suelo vinílico en rollo Bouticmadera gris.

El suelo vinílico rollo Bouticmadera gris, disponible en Leroy Merlin por solo 12,99 € por metro cuadrado, ha ganado popularidad entre los consumidores por ser una solución práctica y estética para renovar cualquier espacio del hogar. Este producto no sólo es económico, sino que además cuenta con una serie de ventajas que lo convierten en una opción superior frente a las baldosas y el parquet. A continuación, os desvelaremos al detalle todas las características que hacen de este suelo vinílico una opción imprescindible para quienes buscan renovar su hogar de manera rápida, sencilla y económica.

El suelo vinílico que arrasa en Leroy Merlin

El suelo vinílico en rollo Bouticmadera gris está fabricado en PVC, un material conocido por su durabilidad y resistencia. Este suelo imita la apariencia de la madera en un elegante tono gris, lo que le da un aspecto moderno y sofisticado. La textura y el acabado del suelo brindan una sensación de calidez similar a la de la madera real, sin los inconvenientes del mantenimiento que esta requiere. Además, el diseño en rollo facilita su manejo y adaptación a diferentes espacios.

Instalación fácil y rápida

Una de las mayores ventajas del suelo vinílico Bouticmadera es su facilidad de instalación. Este producto puede ser instalado sin necesidad de cola hasta en superficies de 35 m², lo que simplifica enormemente el proceso. Esta característica lo convierte en una opción ideal para aquellos que desean renovar su hogar sin la necesidad de contratar a un profesional, ahorrando así tiempo y dinero. Con solo desenrollar y colocar, se puede transformar una habitación en cuestión de horas.

Compatibilidad y resistencia

El suelo vinílico Bouticmadera gris es compatible con sistemas de suelo radiante, lo que lo hace perfecto para hogares que buscan mantener una temperatura confortable durante los meses más fríos. Además, este suelo es adecuado para habitaciones húmedas, como baños y cocinas, ya que no se ve afectado por la humedad. Su tratamiento antirrayaduras, antideslizante, antiestático y antibacteriano asegura una durabilidad prolongada y un mantenimiento mínimo. Estas características también lo hacen resistente a manchas comunes de agua, vino, vinagre, café y otros líquidos, manteniendo su apariencia intacta con el paso del tiempo.

Reducción de ruido, comodidad y sostenibilidad

El espesor de 2,5 mm del suelo vinílico Bouticmadera contribuye a la reducción del ruido en 15 dB, lo que mejora la comodidad acústica del hogar. Este beneficio es especialmente útil en pisos de edificios donde la insonorización es crucial para evitar molestias entre vecinos. Además, su superficie suave proporciona una agradable sensación al caminar, aumentando el confort general del espacio.

Otro aspecto destacado del suelo vinílico rollo Bouticmadera gris es su compromiso con la sostenibilidad. Está elaborado con un 11 % de material reciclado, lo que contribuye a la reducción de residuos y al cuidado del medio ambiente. Este enfoque sostenible no compromete la calidad del producto, que sigue ofreciendo un rendimiento óptimo y una estética atractiva.

Medidas y especificaciones

El suelo vinílico Bouticmadera está disponible en rollos de 4 metros de ancho, con una longitud variable según las necesidades del cliente, siendo el pedido mínimo de 6 m². Esta flexibilidad en las medidas permite adaptar el suelo a cualquier habitación, grande o pequeña, sin desperdiciar material. La clasificación de uso Clase 23 garantiza que este suelo es adecuado para cualquier habitación de la casa, incluyendo aquellas de paso muy frecuente, asegurando su resistencia y longevidad en condiciones de uso intensivo.

En conclusión, el suelo vinílico en rollo Bouticmadera gris de Leroy Merlin es una opción excepcional para quienes buscan renovar el suelo de su hogar de manera económica, rápida y sin complicaciones. Su diseño atractivo, combinado con su durabilidad y facilidad de instalación, lo convierten en una alternativa superior frente a las tradicionales baldosas y parquet. Además, su compatibilidad con sistemas de suelo radiante y su resistencia a la humedad lo hacen versátil para cualquier espacio de la casa. Con un precio accesible de 12,99 € por metro cuadrado, este producto no sólo es una solución práctica sino también una inversión inteligente para mejorar la estética y funcionalidad de cualquier hogar.