La AEMET activa la alerta naranja en estas zonas de España: lluvias y tormentas el Día de la Hispanidad

Lluvias y tormentas nos están esperando el Día de la Hispanidad, será mejor que nos preparemos para esta alerta naranja que afectará de lleno estas zonas de España. Llega una situación del todo inesperada que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a un giro radical que puede acabar siendo el que nos hará vivir esta festividad de una manera muy distinta. Sin duda alguna, tocará estar preparados para lo peor en un día del año en el que la celebración puede acabar pasada por agua.

Los expertos de la AEMET no dudan en activar la alerta naranja en estas zonas del país que pueden verse afectadas por una serie de detalles que serán los que nos harán cambiar de planes en estas próximas jornadas. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo siempre acaba siendo uno de los protagonistas más destacados. Las tormentas y las lluvias pueden ser más protagonistas que la propia fiesta de la Hispanidad que como cada año llega puntual a su cita. La AEMET no trae buenas noticias para aquellos que lo celebran en esta parte del país.

Lluvias y tormentas el Día de la Hispanidad

Lo peor que podría posarnos son una serie de lluvias y tormentas que pueden acabar llegando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a visualizar una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales.

Tendremos que saber en todo momento qué es lo que puede pasar en unas horas en las que parecerá que la fiesta o ese día en el que tenemos planes para celebrar, pueden verse afectados por algo muy diferente. Es hora de conectar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podría llegar tan rápidamente.

De las altas temperaturas de días pasados habrá algunos puntos del país que tendrán que afrontar unas cifras que pueden acabar siendo de récord. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada y de unas lluvias que ya apuntan maneras, es momento de saber qué nos depara la AEMET. Estos expertos piden precaución y moderación en unos desplazamientos que estarán marcados por esta previsión del tiempo.

La alerta naranja la activa la AEMET en estas zonas de España

Tocará estar muy preparados ante una previsión del tiempo que apunta maneras, los expertos de la AEMET no dudan en estar pendientes de la borrasca o DANA Alice, con nombre propio y causando estragos en algunas partes del país. No estamos del todo preparados para lo que llega en estas próximas horas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se espera que continúe una situación de inestabilidad desplazándose al área mediterránea norte, aunque disminuyendo gradualmente en adversidad respecto a fechas previas. Predominarán en esas zonas cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones desde primera horas, con chubascos y tormentas que, en litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como en Baleares, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes, incluso muy fuertes en Tarragona y Castellón. Cielos nubosos matinales en el centro-este peninsular. En el resto, poco nuboso o con nubes altas y posible nubosidad de evolución por la tarde, que podría dejar algún chubasco o tormenta ocasional en zonas de montaña del centro y tercio oriental, más probables en un amplio entorno de Teruel. No se descarta alguna precipitación débil en el Estrecho. En Canarias, nuboso en los nortes y poco nuboso o con intervalos al sur. Probables bancos de niebla matinales en interiores del este y sudeste peninsulares, así como brumas en el Estrecho y Melilla. Polvo en suspensión en Alborán y tercios sur y sudeste».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes desde primeras horas en litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como en Baleares, incluso muy fuertes en Tarragona y Castellón. Rachas muy fuertes de levante en zonas costeras de Almería».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico, Baleares y cuadrante sudeste peninsular, con descensos en Cataluña y pocos cambios en el resto. Mínimas en general en aumento en el centro, mitad norte y Alborán y pocos cambios en el resto. Puede darse alguna helada débil en cumbres pirenaicas. Predominarán vientos de componente este en la Península y Baleares, en general moderados en litorales e interior sur, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales sudeste peninsular, Alborán y Estrecho, especialmente litoral almeriense. Flojos en general en el resto. Alisio moderado en Canarias, predominando componente este en algunas zonas».