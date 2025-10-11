‘La pasión de Cristo 2’ cambia a su protagonista: Mel Gibson debe buscar un sustituto para Jim Caviezel

Más allá de lo esotérico del guion planteado por Mel Gibson, La pasión de Cristo 2 contaba con un problema principal: La edad del elenco protagonista. Titulada oficialmente como La resurrección de Cristo, la continuación va a llegar más de dos décadas después del estreno de la cinta original. Fruto de la actual tendencia Hollywoodiense por resucitar sagas a través de secuelas tardías, el tiempo ha dejado la correspondiente huella natural del paso de los años en sus intérpretes titulares, siendo esta una trama que cronológicamente sucede sólo unas horas después del martirio y tortura del hijo de Dios en la cruz. Por eso, en un principio chocaba que el director fuese a contar con el mismo casting, generando cierta expectación a la par que escepticismo sobre la continuidad narrativa del filme. Pero ahora, según las informaciones venidas del otro lado del charco, la decisión de la producción va a ser la de configurar un reparto nuevo. Sustituyendo a Jim Caviezel (Jesús de Nazaret), Monica Bellucci (María Magdalena) y a María Morgenstern (Virgen María).

A pesar de la lógica decisión, la noticia ha sorprendido al mundo del cine. Y aunque todavía no se ha confirmado oficialmente, no son pocos los comentarios en redes que se han aventurado a realizar su propia selección de actores. Un reto mayúsculo para el recasting que a su vez, cuenta con el hándicap del cariño que los fans le profesan a Jim Caviezel. Una figura que tras su protagonismo en la primera cinta, terminó siendo denostada por un sector de la industria. La resurrección de Cristo es un proyecto que lleva años en desarrollo. En un principio, el objetivo iba a ser el de rodarla a los pocos años de la primera. No obstante, los numerosos escándalos públicos de su director con comentarios antisemitas incluidos, provocaron que terminase siendo excomulgado de la meca del séptimo arte. Gibson ya está actualmente rehabilitado e incluso obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película por Hasta el último hombre.

Sin embargo, su resurrección personal no va a traducirse en un plácido trayecto para la filmación del epílogo abstracto y experimental que planea llevar a cabo el milagro final y salida del santo sepulcro de José de Arimatea (actualmente ubicado dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén)

Jim Caviezel no volverá a ser Jesús

La información llega desde fuentes norteamericanas, mediante la filtración de una voz vinculada al proyecto, la cual asegura que el equipo está reuniéndose con diferentes actores en Roma.

La información corre a cargo del medio Page Six, incluyendo la conversación de la página especializada varias fuentes internas. Estas voces aseguran que ha existido un gran «tira y afloja» durante «un par de meses» en una preproducción que del mismo modo, se está dilatando al nivel de la propia existencia de la segunda parte. El principal motivo del recasting (conforme comentábamos) es la edad y la complicación de tener que emplear una buena cantidad de efectos digitales para rejuvenecer el rostro de los actores. Sobre todo el de Jim Caviezel, quien a priori, más minutos de pantalla debería tener.

Una historia «psicodélica»

Según el propio Gibson, La Pasión de Cristo 2 será una película narrativa no lineal que ahondará en la representación «espiritual y psicodélica», los tres días entre la muerte y la resurrección de Jesús. La idea inicial es la de incluir batallas entre ángeles y demonios.

Según Variety, el director australiano quiere dividirla en dos partes para estrenarlas ambas en 2027. La pasión de Cristo recaudó en 2004, más de 612 millones de dólares en todo el mundo.