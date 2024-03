La advertencia de Mel Gibson al actor de ‘La pasión de Cristo’: «No volverás a trabajar en esta ciudad»

En tiempo de Semana Santa hay películas que son de obligada revisión. Sobre todo, cuando hablamos de relatos relacionados con el catolicismo que además, suponen clásicos imborrables de la cinematografía universal. Es el caso cómo no, de Ben-Hur o Los diez mandamientos. Aunque por otra parte, existen títulos inconexos con la temática que han terminado siendo cintas recurrentes por esta época y así, al igual que al público le apetece ver entregas de Harry Potter en Navidad, en tiempo de Pascua, las cintas de El señor de los Anillos son también un referente. Por otra parte, hay historias directamente relacionadas que no han logrado convertirse icónicas para la época de Cuaresma, debido principalmente a toda la polémica que les ha rodeado siempre. Una de ellas es La pasión de Cristo. El relato dirigido por Mel Gibson que mermó en gran medida la carrera de su protagonista, Jim Caviezel.

En 2004, El actor de Mad Max produjo sin demasiados apoyos, su versión sobre el calvario del Mesías de la cristiandad. El australiano no reparó en crudeza ni dejó de lado, el dedo acusador sobre el pueblo judío, obteniendo ciertas dificultades en la distribución del filme y entrando en la controversia tanto para los detractores de la religión, como por la lín más conservadora del propio cristianismo. Sin embargo, los números fueron increíbles, llegando a recaudar 611 millones de dólares en todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos todavía sigue siendo la película de calificación R que más dinero ha conseguido aunar en la taquilla, con 370 millones de dólares. Una especie de efecto Streisand que no compensó la futura carrera de Caviezel, quien fue advertido anteriormente por el director si aceptaba el papel: “No volverás a trabajar en esta ciudad”.

¿Por qué ‘La pasión de Cristo’ es una cinta polémica?

La historia, que comúnmente narra los periodos evangélicos sucedidos entre la última cena, la crucifixión y la muerte, es un relato conocido culturalmente, por cualquier país de occidente. Y no sólo eso, sino que también se había plasmado con anterioridad en el cine. Pero, al contrario que las otras, La pasión de Cristo era cruda, violenta y estaba rodada en arameo y latín. Unas características que no animaban demasiado a que no fuese un fracaso comercial. El fenómeno explotó y cada persona, crítico, periodista o devoto religioso necesitaba verla para poder opinar de una representación que podría gustar más o menos, pero no dejaba indiferente a nadie. El morbo por la polémica y sus consecuencias alimentaron esa idea de “película prohibida”. Años más tarde, la revista especializada Enterteinment Weekly la elegiría como la película más controvertida de la historia del cine. Por encima de otras propuestas polémicas como los Monty Pyton.

Gibson no fue “negado tres veces”, pero si rechazado hasta en siete ocasiones por las más grandes productoras del país. Dicho sea de paso más allá del tema religioso, la violencia gráfica y el uso de dos lenguas muertas no ayudaba demasiado en que fuese un proyecto atractivo para las compañías. Para colmo, en un principio se negaba a utilizar subtítulos porque decía que eso le quitaría realismo a la historia. Finalmente puso 30 millones de dólares de su bolsillo y otros 15 para la campaña de marketing. Con la distribución tuvo el mismo problema, por lo que distribuyó él mismo el filme, haciendo primero exhibiciones a grupos católicos, evangélicos y líderes religiosos. La cinta se convirtió en un éxito y además, en los pases se producían infartos entre el público, alimentando esa idea de que la película era tan realista, que te podía matar.

Más allá de la violencia, el título alcanzó también la acusación de antisemita y fueron muchos los que sostuvieron que la imagen con la que Gibson había retratado a los judíos reflejaba un odio sideral. Las polémicas grabaciones y sus declaraciones en años posteriores darían alas a estos argumentos sobre la ideología del ganador del Oscar.

La carrera posterior de Jim Caviezel

A Gibson no le faltaba razón con el aviso a Caviezel. Antes de encarnar a Jesucristo, el actor ya era conocido por haber aparecido en obras como La delgada línea roja, Cadena de favores o en El conde de Montecristo. Tras un éxito de taquilla semejante, lo normal hubiera sido un despegue glorioso en futura filmografía. Desgraciadamente y como él mismo ha declarado en más de una ocasión, Hollywood le marginó siempre a papeles secundarios.

El pasado 2023 protagonizó Sound of Freedom, otro largometraje polémico por explorar el tráfico sexual y perpetuar los estereotipos sobre el delito de abuso, aludiendo a las teorías conspirativas sobre las élites progreso pedófilas. Gibson y Caviezel planean realizar una secuela de La pasión de Cristo, titulada Resurrección, con el objetivo de estrenarla en febrero de 2025.