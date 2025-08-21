Glen Powell no quiere ser el nuevo James Bond: «Soy de Texas, conseguid a un auténtico británico»

El estado de la exhibición cinematográfica no pasa por su mejor momento. Algo palpable en la reciente cartelera estival, donde títulos como Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, no han logrado los números esperados en la taquilla. Porque hoy, ni las propiedades intelectuales representan una garantía real para la cartelera, ni las estrellas de Hollywood funcionan como un reclamo portentoso para el público. Aunque en la actualidad, existe una actor que en el último lustro ha emergido como un nuevo imán para el público: Glen Powell, un nombre repetido por el público como un candidato serio para enfundarse el esmoquin de James Bond. Sin embargo, al ser preguntado por dicha opción, el norteamericano rechaza la idea dados sus orígenes.

Todavía se desconoce quién será el próximo agente 007. Pero a pesar de ello, Amazon MGM Studios se ha puesto las pilas para poner la máquina del proyecto en funcionamiento. Primero, la major absorbió el poder creativo de la franquicia, en detrimento de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. Luego, se escogió a Amy Pascal (Spider-Man: Sin camino a casa) y David Heyman (saga Harry Potter) como productores ejecutivos. Por último, Denis Villeneuve (La llegada) fue el elegido para la dirección, mientras que Steven Knight (Peaky Blinders) escribe el guion. Ahora, el último paso para empezar a concebir la producción está en saber quién heredará el trabajo Daniel Craig, con Harris Dickinson y Aaron Taylor-Johnson como nombres favoritos para el cargo. No obstante ¿podría alguien no inglés representar el papel del personaje creado por Ian Fleming? ¿daría Glen Powell el pego como nuevo James Bond?

Independientemente de ese hipotético deseo de los fans, la nacionalidad original del rol parece una condición innegociable para el intérprete de Cualquiera menos tú, despejando en una última entrevista cualquier posibilidad de verle en pantalla al servicio del MI6.

Glenn Powell no quiere ser James Bond

Glenn Powell no es, en realidad, el primero que se niega a formar parte de los candidatos en el solicitado casting de James Bond. Antes de él, Idris Elba admitió un desinterés generalizado por el tema, mientras que Taron Egerton explicó, cómo mantenerse en forma y pasar a formar parte de «la marca 007» fuera del set, quizás no merecía la pena.

Pero esas, no representan auténticas dudas para un Powell que marca en el origen y nacimiento, la primera línea de separación con el papel:

«Soy de Texas. Alguien de Texas no debería interpretar a James Bond. Conseguid a un auténtico británico para ese trabajo», le contaba el actor a The Hollywood Reporter.

Una agenda apretada

Con el éxito de Top Gun: Maverick, Cualquiera menos tú y Twisters, Powell es uno de los intérpretes más solicitados de la industria. Por ello, este 2025 todavía debe estrenar el remake The Running Man, Monsanto, Huntington y la serie de Hulu, Chad Powers.

La cinta Nº26 de la saga de James Bond llegará en algún momento de 2027. Se espera que antes del fin del presente año, Amazon MGM y Villeneuve anuncien al sustituto de Craig.