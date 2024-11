Tom Cruise podría haber encontrado a su sucesor en Misión Imposible: parece la opción perfecta

Hace ya dos días que Paramount Pictures publicó el primer teaser tráiler de Misión Imposible: Sentencia Final y aunque algunos fans todavía no lo hayan asimilado del todo, el título supondrá un punto y aparte en una propiedad intelectual que lleva nutriendo de acción a las salas desde los años 90. Pero en Hollywood como bien saben la mayoría de los cinéfilos, el adiós a una saga se suele traducir con un «hasta pronto», pues en algún punto la major querrá relanzar comercialmente una licencia creativa que le ha supuesto a sus arcas una suma de ingresos que rondan los 4.000 millones de dólares a nivel mundial. Puede que esa sucesión en el trono de Tom Cruise tarde mucho en llegar con un nuevo reboot de la franquicia o quizás, el nombre que venga después siga siendo un miembro del FMI (Fuerza de Misión Imposible), pero no lleve el nombre de Ethan Hunt. Sea como fuere, las redes parecen tener al que claramente debería ser el nuevo salvador del mundo: Glen Powell.

En un mercado de la exhibición en el que la figura de las estrellas de cine no parecen ser ya una garantía para la asistencia a las salas, el actor norteamericano se ha posicionado en el último lustro como una estrella en plena comunión con el público. A diferencia de la carrera de Cruise, en la que desde muy joven destacó interpretativa y mediáticamente, la gloria a Powell no le ha llegado hasta bien entrada la treintena de edad. Y es que a pesar de que ya había trabajado a las órdenes de figuras como Richard Linklater, Robert Rodriguez y Denzel Washington, el actor todavía no era nadie en la industria, hasta el punto de tener que trabajar con un caché reducido (pues estaba casi arruinado) en una historia con presencia en los Oscar como Figuras ocultas. Pero fue precisamente un éxito de Cruise lo que lo cambió todo para el de Texas. Hablamos cómo no de Top Gun: Maverick, otro éxito de Paramount en el que Powell demostró que al igual que el protagonista, él también podía molar como el teniente Jake «Hangman» Seresin.

Glen Powell: el nuevo reclamo popular

Hoy en día, la industria audiovisual sigue viviendo una etapa de incertidumbre en la que estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett o Chris Hemsworth conviven en cintas que en otro tiempo, jamás habrían sido fracasos comerciales. Sin embargo, en ese mar de nuevas caras de la meca del cine, parece que Glen Powell ha entrado por la puerta grande ganandose la simpatía de los espectadores. Sobre todo la de un target norteamericano que parece haber reencontrado en él al mito o estándar otrora de un cine comercial que ya no se confecciona. De hecho, no es de extrañar que su repercusión y figura brille al lado de productos que efectivamente, parecen desenterrados como cápsulas en el tiempo, del propio cine de los 90. Ahí está la propia secuela de Top Gun, pero también la comedia romántica Cualquiera menos tú y la reciente Twisters (disponible en Max). Entre estas dos últimas, la nueva estrella del cine estadounidense ha conseguido aunar más de 600 millones de dólares y su carisma, como ya aseguraba un productor anónimo de Hollywood, es un reclamo popular tanto para el público masculino como para el femenino.

En esa misa senda, Powell protagonizará en 2025 el remake de Perseguido y volverá a actuar de la mano de John Lee Hancock con el drama judicial Monsanto. El actor forjó una gran amistad con el veterano ídolo de acción en el rodaje de Maverick y ahora, parece que vería con muy buenos ojos que fuese su sucesor. Independientemente de ello, ni el mismo Powell ni en Cruise han hablado de forma oficial del tema.

La despedida de Misión Imposible

El estudio está utilizando la promoción de Misión Imposible: Sentencia Final como una última acrobacia para la carrera de ese hombre que arriesga su físico en cada escena en virtud de vender la máxima espectacularidad a la experiencia en cines. Y del mismo modo, a sus 62 años, Cruise está regresando a un tipo de producciones más autorales, como por ejemplo la cinta todavía sin título oficial que ya prepara junto al oscarizado realizador, Alejandro González Iñárritu.

Misión Imposible: Sentencia Final llegará a los cines el próximo 23 de mayo de 2025. ¿Será de verdad una despedida total o todo dependerá de su resultado en la taquilla mundial?