El truco más inovador que realizó Tom Cruise en una película y no es ‘Misión Imposible’

Una de las películas de acción y aventura que no te puedes perder es La momia (The Mummy), el reboot de la franquicia protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz que tuvo la osadía de hacer Tom Cruise en 2017. Defino la idea como osadía porque fue uno de los mayores fracasos del actor hasta el momento. La película estaba​ dirigida por Alex Kurtzman y escrita por Jon Spaihts, la idea que fuese la primera de todo un nuevo universo cinematográfico de monstruos que llevaría el nombre de Dark Universe. Aunque contó con actores de renombre como el propio Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance y Russell Crowe fue un fracaso que recibió bastantes críticas negativa. Esta película se puede ver en la actualidad en las plataformas de streaming Netflix y Prime Video.

Lo único bueno es que esta película le dio a Tom Cruise la oportunidad de hacer un truco que nunca antes había hecho en su carrera. Hay que tener en cuenta que a este actor no le gustan los dobles y se ha arriesgado mucho en varias ocasiones. La momia recaudó más de 409 millones de dólares en todo el mundo y, aunque superó con creces su presupuesto que era de125 millones de dólares, no cumplió las expectativas que se habían puesto en esta película. La crítica fue despiadada con la película y, por ejemplo, en Rotten Tomatoes obtuvo la bajísima nota de un 15%.

El propio director confeso en The Hollywood Reporter: “Suelo pensar que no se aprende nada de los éxitos y que se aprende todo de los fracasos”. “Y ese fue probablemente el mayor fracaso de mi vida, tanto personal como profesional. Hay un millón de cosas de las que me arrepiento, pero también me dio muchos regalos de una belleza indescriptible. No me convertí en director hasta que hice esa película, y no fue porque estuviera bien dirigida, sino porque no lo estaba”, añadió por Alex Kurtzman.

El actor al que no le gustan los dobles

El truco con el que Tom Cruise sorprendió a todos tiene lugar en la película La momia. Hay que estar muy atentos, pero en la primera parte de esta película Tom Cruise y Annabellel Wallis transportan en avión el sarcófago de la momia hasta Inglaterra. El vehículo es atacado y el avión se inclina peligrosamente antes de perder altura. Por ello, los pasajeros, durante unos segundos, se encuentran en gravedad cero antes de estrellarse contra el suelo.

Como a Tom Cruise no le gustan los dobles y esta complicada escena la realizó él mismo. Aunque hay otros actores como Keanu Reeves en John Wick y el legendario Jackie Chan, ninguno se arriesga más que cualquier actor. El director Alex Kurtzman contó que tardaron más de 60 tomas en conseguir la secuencia perfecta. «Esencialmente, eres un astronauta entrenando. En la caída libre no pesas, pero cuando regresa la gravedad, lo hace con el doble de tu peso», explicó el director sobre esta escena.

Hay que tener en cuenta que para evitar accidentes normalmente este tipo de escenas se graba con una pantalla verde para modificar las imágenes en posproducción. El problema es que Tom Cruise prefiere arriesgarse en las escenas de acción como hemos visto en producciones como Misión imposible. Aunque la escena solo dura unos minutos, se necesitaron las 60 tomas, dos días de rodaje y cuatro vuelos.

Según explicó el director el truco estaba en lo siguiente: «El avión fue diseñado para viajar sin peso. Es impulsado hacia el cielo a la velocidad de un cohete que va al espacio, se equilibra y luego cae libremente durante 22 segundos». El problema es que en esta escena no se podía predecir lo que iba a ocurrir por la gravedad cero y hubo que repetirla hasta que salió como se esperaba.

Otras escenas de riesgo de Tom Cruise

El actor Tom Cruise lleva protagonizando escenas de acción desde finales de los años 80, pero su fama sobre su interés en hacer por sí mismo las escenas de riesgo comenzó con Misión: Imposible (1996). Una de las más complicadas que realizó el actor en esta película era la escena donde Ethan Hunt se infiltra en un edificio del gobierno y baja a una bóveda solo sostenido con un cable del techo. Esta escena la hizo el propio Tom Cruise, sin la ayuda de ningún doble.

En Misión: Imposible. Sentencia Mortal Parte I también se atrevió con una de las escenas más complicadas al tirarse con un paracaídas. El actor estuvo entrenando para la película y en un vídeo confesó que tuvo que hacer unos 500 saltos en paracaídas y 13 mil saltos de motocross tan solo para practicar.

También en la película Protocolo Fantasma, el actor tuvo que escalar parte del Burj Khalifa, el rascacielos en Dubái con 828 metros de altura. El actor, a pesar de que va cumpliendo años, se sigue atreviendo con situaciones complicadas que requieren escalar montañas, saltar de un tren a otro o no inmutarse por tener un cuchillo a milímetros de su ojo.