Pesadilla en un Boeing 757 que iba a Dusseldorf al estallar un motor en vuelo

Un grave incidente aéreo obligó este domingo a un Boeing 757-300 de la aerolínea alemana Condor Airways a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto italiano de Brindisi, después de que uno de sus motores se incendiara en pleno vuelo. La aeronave, que cubría la ruta Corfú–Dusseldorf, transportaba a 273 pasajeros y 8 miembros de tripulación, todos ellos evacuados sin daños.

El vuelo DE3665 había despegado de Corfú con normalidad, pero apenas alcanzados los 1.500 pies de altitud, el motor derecho sufrió una avería grave que provocó fuego y una explosión visible. Testigos en tierra grabaron el momento en el que la aeronave sobrevolaba la isla con llamas saliendo de una de sus turbinas.

La tripulación aplicó inmediatamente los protocolos de emergencia: apagó el motor afectado, estabilizó la aeronave y contactó con control aéreo. Aunque el aeropuerto de Corfú se declaró en alerta máxima, los pilotos optaron por no regresar a la isla y dirigieron el avión hacia Brindisi, en el sur de Italia, donde contaban con mejores infraestructuras para una operación de emergencia.

Tras ascender hasta unos 8.000 pies con un sólo motor en funcionamiento, el Boeing se desvió rumbo oeste y en pocos minutos se preparó para la aproximación a Brindisi. Allí, Bomberos, ambulancias y equipos de protección civil aguardaban desplegados en pista. El aterrizaje se completó con éxito y la evacuación se llevó a cabo sin incidentes. Los pasajeros, visiblemente conmocionados por lo ocurrido, fueron trasladados a un hotel cercano mientras la aerolínea organizaba un plan alternativo para completar el trayecto hasta Dusseldorf.

La aeronave siniestrada, un Boeing 757-300 con más de dos décadas de servicio, quedó retenida en Brindisi a la espera de una «inspección técnica exhaustiva», según los agentes. Las autoridades aeronáuticas griegas e italianas colaboran en la investigación para determinar si el incendio fue causado por un «fallo mecánico puntual, falta de mantenimiento o un problema más grave en la flota».