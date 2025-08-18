Toni Acosta revela la adición que ha dejado atrás y todo el mundo dice lo mismo

Toni Acosta se ha consolidado como una de las actrices más potentes de su generación. Empezó a trabajar en el mundo del cine hace varias décadas y ha recibido ofertas muy interesantes que le han convertido en un auténtico referente. Gracias a su habilidad para entretener a los espectadores, sus palabras siempre generan mucha repercusión y en OKDIARIO nos hemos hecho eco de una entrevista que dio hace unas semanas en un famoso pódcast. En este espacio aprovechó para anunciar que había dejado atrás una adicción que padecen muchas personas: el consumo de alcohol. La artista ha dado unas declaraciones y todo el mundo ha pensado lo mismo: su testimonio servirá para abrir la mente de sus fans.

«Yo he hecho el aniversario de estar tres años sin tomar alcohol y creo que es lo más difícil del mundo, ni dejar de fumar ni nada. Pero es que nunca he estado tan feliz, tan sana, tan contenta y tan reivindicándome abstemia», ha empezado diciendo haciendo honor al sentido directo que siempre le ha caracterizado. Más adelante ha explicado que, según su punto de vista, ha tenido que hacer un gran esfuerzo porque el alcohol está muy introducido en la sociedad. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro entorno nos invita a beber utilizando excusas que no se sostienen. «¿Quién se inventó lo de que no se puede brindar con agua? ¿Qué tontería es esa? Con agua con gas, con refrescos, con lo que me de la gana brindo. Yo ya se lo he quitado a mi madre de la cabeza», pregunta Toni.

El mensaje de Toni Acosta

La actriz está de plena actualidad gracias a la película que ha protagonizado junto a Santiago Segura, un largometraje que forma parte de la saga Padre no hay más que uno. Las generaciones jóvenes la conocen gracias a los proyectos que ha llevado a cabo en la gran pantalla, pero el verdadero talento de Toni es el teatro. Tal y como ella misma ha contado, durante una entrega de premios vivió un momento que marcó un antes y un después y que le animó a seguir luchando contra el alcohol

«Mira, me pasó, que en unos premios de teatro del año pasado, me viene uno y me dice: bueno, bueno, cómo ibas tú. Y yo le dije: ¿Cómo iba de qué? Y me dice: borracha. Entonces yo le contesté: no bebo alcohol. Entonces, ¿borracha de qué? ¿De alegría, de entusiasmo, de diversión y de bailar? Entonces, borrachísima», ha explicado en el pódcast Con los pies en el cielo, presentado por Ixi Ávila. Después ha admitido que estaba orgullosa de mostrar su discurso porque siente que puede ayudar a bastantes personas. «Me estoy convirtiendo en un altavoz de: jo, planeémonos esto porque es que la sociedad casi que te obliga.

Un mensaje muy importante

Toni Acosta ha puesto encima de la mesa un debate muy importante. Considera un error que en determinados eventos siempre haya alguien que ofrezca bebidas alcohólicas. Piensa que hay que tener mucho cuidado porque detrás de esta propuesta puede haber una historia controvertida. «Yo ahí siempre me pregunto: ¿y si soy alcohólica? Imagínate, ¿y si tengo un problema? O un trauma, ¿y si mi padre tuvo problemas y yo no quiero tocar el alcohol? ¿Y si tengo un hijo pasando por eso? Respetemos», relata durante su intervención.

Además, debido a diferentes experiencias que ha vivido, cree que en ciertas circunstancias está mal decir que no. Hay personas que no entienden que el resto no beba cerveza, vino o un cóctel y lo interpretan como una señal de aburrimiento. Sin embargo, Toni, después de estar tres años sin probar nada de esto, ha descubierto que la diversión no tiene nada que ver con el consumo de alcohol. Asegura que ella se lo pasa igual de bien, que disfruta mucho más de las cosas y que se encuentra mucho mejor desde que pide refrescos, zumos o agua.

La otra lucha de Toni Acosta

Toni Acosta ha aprovechado su buena reputación para reivindicar ciertas causas sociales que son verdaderamente importantes. Durante una de sus apariciones en Cope, la intérprete ha manifestado su deseo de acabar con el acoso escolar. Siente que las nuevas tecnologías no ayudan y ha declarado: «Uno de los problemas del bullying hoy en día es que no se acaba en el colegio y te llega a través de los dispositivos. Yo abogo por un uso responsable. Mi hijo me decía que tenemos la batalla perdida. Y luego la polarización. ¿Por qué tu realidad es la buena y la mía no?».

La protagonista de Padre no hay más que uno ha dado un paso adelante y ha asumido que, en ocasiones, detrás del bullying hay actitudes que pueden evitarse. «Tenemos que asumir los adultos muchísimas más responsabilidades. Actitudes también que puedas ver en tu hijo que esté ejerciendo algún tipo de violencia con algún compañero o en grupo», declara con total naturalidad. Como vemos, Toni no deja de luchar y siempre que puede utilizar su voz para intentar que el público reflexione